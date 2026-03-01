El gesto secreto de Google Maps para hacer zum con un solo dedo

Una de las apps que más usamos en nuestro día a día, quizás sea el GPS. Gracias a Maps, desplazarnos es mucho más sencillo. A continuación, te contamos una de las funciones más desconocidas de esta aplicación y que será de gran ayuda, para controlar a la app a una sola mano.

Domina la navegación con una sola mano

A menudo es necesario hacer zoom sobre los mapas para ampliar la información o para verla de forma correcta. Por norma general solemos usar las dos manos para hacerlo, una para sujetar el móvil, y la otra para pellizcar la pantalla. Algo que es inviable cuando conduciendo. Donde cualquier distracción puede costarnos más que un disgusto.

Google Maps para iPhone se actualiza con esta interesante función | Unplash

A partir de ahora será mucho más cómoda, rápida y sencilla la navegación por el mapa. Algo que nos permite incluso, interactuar si tenemos las manos ocupadas y solo disponemos de una sola mano. El hecho de usar los dos dedos para ampliar o reducir el mapa en la pantalla, implica en muchos casos soltar lo que llevamos para poder interactuar. Muchos se arriesgan a intentarlo haciendo malabarismos con una sola mano, lo que puede resultar peligroso para nuestro dispositivo. Para otros, hacer la pinza con los dedos mientras se sujeta con la misma mano, es prácticamente imposible. Y si lo conseguimos se pierde mucha presión a la hora de ampliar el punto exacto del mapa.

Para evitar toda esta solución contamos con un gesto secreto, el doble toque y desplazamiento. Este gesto universal es mucho más cómodo, además de ser fluido e intuitivo. Funcionando tanto en dispositivo s Android como IPhone.

Un gesto que consiste en usar el pulgar para pulsar rápidamente dos veces la pantalla . Para que funcione correctamente, en el segundo toque, no debemos levantar el dedo de la pantalla, debemos dejarlo presionando.

. Para que funcione correctamente, en el segundo toque, debemos dejarlo presionando. Y a continuación, sin levantar aún, deslizar el pulgar hacia abajo, si lo que necesitamos es ampliar el mapa, algo que hará de forma fluida. Si realizamos el movimiento en sentido contrario, es decir hacia arriba, el mapa se aleja, ofreciendo una vista general.

De manera que cuanto mayor sea el recorrido del dedo sobre la pantalla, el efecto del zoom será más rápido, lo que nos ofrece un control analógico mucho más natural, que el sistema que hemos usado hasta ahora. Un gesto con el que no solo ganamos seguridad, sino que es de gran ayuda a personas con movilidad reducida en las manos, e incluso a los usuarios de dispositivos de gran tamaño.

Además de este gesto, podemos ampliar la mejorar la experiencia de usuarios con otros atajos de nivel experto. Cambiar la orientación de mapa, guiándose es posible con la ayuda simplemente de dos dedos. Colocándolos sobre la pantalla y girándolos en el sentido que sea necesario. Al igual que sucede cuando colocamos dos dedos sobre la pantalla y los desplazamos de forma simultánea hacia arriba. Con lo que conseguimos abandonar la vista cenital, inclinando la imagen y mostrando en formato tridimensional los edificios de la ciudad.