WhatsApp: así puedes convertir tus palabras en stickers

Con la llegada de las aplicaciones de mensajería instantánea, la forma en la que nos comunicamos ha cambiado y evolucionado rápidamente. Ya no es necesario escribir un mensaje de texto para expresar cómo nos encontramos o lo que sentimos. Una comunicación que es cada vez más dinámica y llena de color, pero sobre todo rápida. Es por ello que los stickers se han convertido en el centro de la comunicación siendo estos los adalides de la expresividad, gracias a ellos podemos reaccionar a cualquier mensaje con un toque de humor.

Domina la búsqueda de stickers en WhatsApp

Hay momentos en que una simple imagen nos ahorra escribir un montón de palabras, los stickers son la mejor solución para de una forma rápida y concisa, dar respuesta a una pregunta o reaccionar a una comunicación. Ya sea por economía de tiempo, por tener las manos ocupadas o no sea el momento adecuado para enviar una nota de voz. Se convierten en una forma de comunicación fácil de entender, con un simple vistazo. Lo más importante en este caso, es saber elegir cual es más adecuado en cada momento. Por lo que saber buscarlos cobra especial importancia.

Búsqueda de stickers | Meta

No siempre es fácil encontrar la reacción visual perfecta, algo que es mucho más fácil con la llegada de la búsqueda integrada de WhatsApp. Lo que nos permite ahorrar tiempo y no tener que deslizar el dedo por la pantalla, pasando cientos de opciones. Siendo un proceso mucho más intuitivo, así es como puedes buscar y enviar el sticker perfecto en cada momento.

Para acceder a los stickers, toca el icono de la carita sonriente situado en el extremo izquierdo del texto.

Selecciona la pestaña "stickers” , que encontramos en la parte inferior de la pantalla.

, que encontramos en la parte inferior de la pantalla. Utiliza el buscador, este se encuentra justo encima de los stickers recientes o guardados.

este se encuentra justo encima de los stickers recientes o guardados. Teclea la palabra clave que defina mejor lo que quieres transmitir o lo que sientes.

que defina mejor lo que quieres transmitir o lo que sientes. En la selección que nos aparece elige el que más se adapte y pulsa el botón enviar.

Además siempre podemos añadir a favoritos los que más nos gusten o usemos con más frecuencia. Incluso tenemos la opción de crear nuestros propios stickers a partir de fotos e imágenes que nos gusten. Simplemente pulsando sobre el icono “+”, y seleccionando la imagen de la galería, la herramienta hace el resto, recortando y eliminando el fondo, creando un sticker único y personalizado, que puedes compartir con tus contactos.

Gracias a la función de búsqueda, podemos encontrar rápidamente la que necesitamos en cada momento, dejando de ser una selección desordenada para convertirse en una biblioteca de emociones la cual es muy accesible y podemos encontrar lo que necesitamos en cuestión de segundos. Con el uso de estas, nuestras conversaciones serán mucho más cercanas e incluso divertidas, y lo mejor de todo sin tener que teclear largos mensajes.