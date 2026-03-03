El MacBook Air con procesador M5 ya es oficial

Seguimos con el aluvión de novedades que ha presentado Apple. Y ahora le toca el turno al MacBook Air con procesador M5, una actualización que mantiene la estética de modelos anteriores pero con más potencia.

Como te hemos dicho, este nuevo MacBook Air de 2026 no se renueva a nivel estético, por lo que vemos que ofrece el mismo lenguaje de diseño que el modelo anterior. Pero sus novedades la vemos en el hardware.

Ficha del MacBook Air de 2026

A nivel de pantalla, el MacBook Air mantiene su panel Liquid Retina, disponible en 13,6 y 15,3 pulgadas, con hasta 500 nits de brillo y compatibilidad con mil millones de colores. La experiencia multimedia se completa con una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage y Vista Cenital, un conjunto de tres micrófonos y un sistema de sonido envolvente compatible con audio espacial y Dolby Atmos.

MacBook Air con procesador M5 | Apple

Respecto al hardware, el gran protagonista es el chip M5. Apple asegura que ofrece un rendimiento excepcional gracias a una CPU de 10 núcleos con el núcleo más veloz del mundo y una GPU de hasta 10 núcleos con un Neural Accelerator en cada uno de ellos. Según las cifras facilitadas por la compañía, el nuevo MacBook Air es hasta 4 veces más rápido en tareas de IA que el modelo con M4 y hasta 9,5 veces más rápido que el MacBook Air con M1 en ese mismo terreno.

Además, este MacBook Air mejora en procesamiento de IA gracias a Topaz Video, que puede ser hasta 6,9 veces más rápido que en un modelo con M1, mientras que el renderizado 3D con trazado de rayos en Blender mejora hasta 6,5 veces respecto a esa generación.

Todo ello acompañado de una memoria unificada más rápida, con 153 GB por segundo de ancho de banda, un 28 por ciento más que en el M4. Y sorpresa en su almacenamiento interno, ya que el nuevo MacBook Air con M5 parte ahora de 512 GB, el doble que la generación anterior, y puede configurarse con hasta 4 TB de almacenamiento SSD.

Además, Apple ha mejorado la velocidad de lectura y escritura de la unidad, lo que beneficia especialmente a quienes trabajan con grandes bibliotecas de fotos, proyectos de vídeo o modelos de IA en local. En conectividad también hay novedades. El chip inalámbrico N1, diseñado por Apple, incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Cerramos con una autonomía de escándalo y donde Apple promete hasta 18 horas de uso, seis más que los antiguos modelos con procesador Intel.

Disponibilidad y precio

El MacBook Air con M5 estará disponible en azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata. Las reservas arrancan el 4 de marzo a las 15:15 hora de España, y llegará a tiendas el 11 de marzo. El modelo de 13 pulgadas parte desde 1.199 euros, mientras que el de 15 pulgadas comienza en 1.499 euros, con precios reducidos para el sector educativo.