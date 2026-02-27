Google pisa el acelerador con la nueva Beta 2 de Android 17 y Nano Banana 2

Los de Mountain View están actualizando a diario sus diferentes frentes tecnológicos, y en esta ocasión nos fijamos en dos destacadas actualizaciones que han tenido lugar en las últimas horas. Por un lado se trata de la Beta 2 de Android 17, que hace apenas una semana estrenaba la primera y que rápidamente ha llegado para introducir algunas novedades. Lo mismo ocurre con el motor de imagen por IA más potente en el mercado, Nano Banana, que se ha actualizado a su segunda versión.

Una beta que corrige errores e introduce algún cambio estético

La nueva beta como decimos llega apenas una semana después de estrenarse Android 17 en los Google Pixel. Y lo hace con algunos cambios estéticos en los atajos, casi imperceptibles, también en el diseño de los ajustes, muy localizados, y ciertas novedades sobre todo para los dispositivos más grandes como las tabletas o los móviles plegables tipo Fold.

Android 17 Beta 2 | Google

Hay un aspecto que representa una cierta regresión, como es la barra de búsqueda de Google de la pantalla de inicio. Esta ahora vuelve a su diseño anterior, y lo peor de todo, ya no se puede personalizar como antes, por lo que se adapta sola al color del sistema, que se suele elegir de forma individual, o Android lo escoge en base al color del fondo de pantalla.

Por otro lado, con esta actualización se resuelven multitud de problemas que se habían detectado en la primera beta, y que afectan a la estabilidad de los teléfonos. Hay resoluciones de problemas de todo tipo, para algunos modelos de Pixel, pero sobre todo a errores relacionados con un mal funcionamiento del teléfono, con bloqueos o reinicios.

Estreno de Nano Banana 2

La nueva versión de la IA de Google para generar imágenes acaba de ser liberada para los usuarios Pro y Ultra. Un nuevo modelo de lenguaje que ahora nos ofrece integración con la app de Gemini, o el buscador de Google en su modo IA y Lens. Una de las grandes novedades es la fidelidad visual y resolución. Porque el modelo ahora soporta resoluciones desde 512 píxeles hasta 4K. Ofrece una iluminación más vibrante, texturas enriquecidas y detalles más nítidos en diversos estilos, desde fotorrealismo hasta infografías.

Una de las funciones más destacadas es la capacidad de mantener la identidad de hasta 5 personajes y la fidelidad de 14 objetos a lo largo de un mismo flujo de trabajo, facilitando la creación de narrativas visuales coherentes. Ahora Nano Banana 2 permite generar texto legible y preciso dentro de las imágenes. Además, introduce la capacidad de traducir y localizar texto directamente en la imagen para proyectos multilingües. El modelo utiliza la Búsqueda de Google para representar sujetos reales con mayor precisión y transformar notas o datos en diagramas e infografías fiables. Para garantizar un uso seguro, Google ha añadido la marca de agua SynthID y credenciales de contenido C2PA, permitiendo identificar el origen de la imagen.