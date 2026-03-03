TCL presenta un pequeño robot asistente para ayudar a tus hijos en su día a día

El MWC es el escaparate perfecto para mostrar todo tipo de novedades, mas allá de teléfonos móviles. Y TCL nos ha sorprendido con TCL Tbot, un asistente de escritorio con IA pensado para complementar la experiencia de su reloj infantil y acompañar a los niños también cuando están en casa.

Una propuesta que aúna un smartwatch y un robot. ¿La razón? TCL ha comprendido muy bien la era tecnológica que vivimos y, si el reloj inteligente infantil sirve para mantener el contacto y cierta supervisión cuando el niño está fuera, pero, ¿y cuándo está en casa? T

CL Tbot nace precisamente con ese objetivo, el de convertirse en un puente entre el exterior y el entorno doméstico, manteniendo una presencia constante que resulte útil tanto para los pequeños como para sus familias.

Qué es TC Tbot, el robot asistente para niños

TCL define Tbot como un asistente de escritorio con inteligencia artificial diseñado para ampliar la experiencia del reloj infantil. La idea es complementar el smartwatch de tus hijos, y para ello, cuando el reloj no está en la muñeca, este pequeño dispositivo toma el relevo en casa y actúa como un compañero digital que ayuda a estructurar el día a día.

A nivel de diseño, Tbot apuesta por un sistema magnético que facilita su colocación estable sobre la mesa o la mesilla y simplifica la carga. Es un detalle aparentemente menor, pero que encaja bien con la idea de producto pensado para integrarse en la rutina de un niño sin complicaciones.

En cuanto a sus funciones, TCL lo plantea como un asistente inteligente capaz de ayudar a crear rutinas saludables. Para ello, ofrece recordatorios adaptados a la edad del niño, como alarmas suaves para despertarse, avisos para ir a dormir, o temporizadores de estudio inspirados en el método Pomodoro, un sistema que combina el estudio y el ocio para mantener la efectividad.

Por si no fuera suficiente, TCL Tbot también quiere ser un compañero de aprendizaje, fomentando el descubrimiento guiado y la exploración de temas que despierten la curiosidad del niño, siempre con contenidos apropiados para su edad.

¿Cómo lo hace? A través de IA, para ser capaz de adaptar las interacciones en función del nivel del niño y ofrecer respuestas acordes al perfil del usuario infantil. Tampoco faltarán otras funciones, como un cuentacuentos nocturno perfecto para que los peques se duerman escuchando una historia inolvidable.

Por supuesto, TCL Tbot permitirá a los padres recibir notificaciones y alertas configurables cuando estén habilitadas y sean necesarias. La compañía subraya que está desarrollando el dispositivo conforme a la normativa y legislación aplicables, y que las funciones de inteligencia artificial solo se activarán con el consentimiento correspondiente, garantizando el control por parte de los adultos.

Decir que TCL Tbot es de momento un prototipo, pero tiene todo el sentido que este producto acabe saliendo al mercado. Sin duda, el mejor complemento para el primer smartwatch de tus hijos.