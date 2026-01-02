Estos son algunos inventos tecnológicos que en 2026 cumplen 25 años

2001 fue un año de innovaciones tecnológicas que hicieron historia y que hoy en día siguen siendo esenciales. Estamos cada vez más cerca de 2026, un año en el que muchos dispositivos cumplirán 25 años, un cuarto de siglo de vida.

iPod

Hace 25 años, Apple cambió la forma en las que los usuarios consumían música con la aparición de este aparato. Permitió almacenar y transportar hasta un máximo de 1.000 canciones, algo sorprendente para la época, aunque nada innovador hoy en día. El iPod fue el dispositivo de transición que dejó atrás los Walkmans y Discman, aparatos mucho más grandes y más difíciles de transportar.

Apple transformó la relación y el consumo de música facilitando el acceso inmediato a una gran cantidad de títulos a través de un pequeño aparato que incluso cabía en un bolsillo. El iPod se mantuvo vigente durante más de dos décadas, hasta que en 2022 la empresa decidió retirarlo.

Un iPod clásico | Photo by Ruijia Wang on Unsplash

iTunes

2001 fue un año glorioso para Apple, pues también presentó iTunes, un reproductor musical para Mac que dos años después evolucionó a la tienda digital iTunes Store. Esta permitió comprar y alquilar contenido musical de manera sencilla y aceleró la digitalización de la música y fomentó la compra legal de canciones y álbumes digitales, un gran punto de inflexión que de alguna forma ha marcado las plataformas de streaming actuales.

Teléfonos móviles con cámara

Poder hacer fotografías con nuestros móviles es, 25 años después, algo imprescindible y nada innovador. Sin embargo, no hace tanto tiempo esto era impensable. Los primeros modelos de teléfonos móviles con cámara trasera integrada surgieron a finales de los 2000, pero fue en 2001 cuando se empezaron a vender de forma masiva.

El Sharp J-SH04 fue el primer modelo que incorporó esta función, un móvil que ahora no solo permitía hacer llamadas, sino también documentar nuestro día a día. Este invento impulsó la llegada de nuevas formas de comunicación y de las redes sociales.

Xbox

Microsoft también modificó la industrial del entretenimiento con el primer modelo de Xbox, una consola que se llegó a posicionar como el rival de PlayStation. Este nuevo dispositivo tecnológico fomentó la creación de nuevas propuestas de juego y consolidó una gran red de jugadores. Un fenómeno global que persiste hoy en día.

Mando Xbox | Microsoft

Nintendo GameCube

Este nuevo aparato destacó por su estructura cúbica y su mando con botón A de gran tamaño. La novedad fue la introducción de discos ópticos en vez de cartuchos y la introducción de videojuegos hoy en día todavía recordados y reconocibles como Super Mario Sunshine o The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Wikipedia

En 2001 nació la enciclopedia digital gratuita más utilizada en todo el mundo, consolidándose como una de las fuentes más consultadas. Wikipedia abrió la puerta al conocimiento a través de la colaboración voluntaria. Durante estos 25 años, Wikipedia se ha tenido que enfrentar a retos financieros y amenazas de cierra, pero hoy en día el sitio persiste para que millones de usuarios de Internet sigan teniendo acceso a esta información creada por voluntarios.

Wikipedia | Foto de Romina BM en Unsplash

Windows XP

Este sistema operativo también cumple 25 años. Su diseño intuitivo y actualmente reconocible lo convirtieron en una herramienta esencial en oficinas, hogares y colegios. Sin embargo, todo evoluciona y utilizar Windows XP en 2026 conlleva importantes riesgos de seguridad.

Primer trasplante de corazón mecánico

Pero no todas las innovaciones estuvieron relacionadas con el entretenimiento y la información. 2001 también supuso un antes y un después en el campo de la medicina. En Estados Unidos, el 3 de julio de 2001 se implantó el primer corazón mecánico totalmente autónomo en un paciente terminal.

El dispositivo no requería cables y aunque su duración era limitada, mejoró la calidad de vida de mucho pacientes con enfermedades cardiacas graves y asentó un próspero terreno para futuras innovaciones médicas.

Trasplante de órganos | Pixabay

Hígado artificial

Pero el corazón no fue la única novedad, los avances continuaron hacia el desarrollo de un hígado artificial, que aunque no reemplazaba todas las funciones del órgano natural, salvó muchas vidas.

Nanotecnología

Hace 25 años, también se consolidó la nanotecnología como campo científico y tecnológico. Se trata de la manipulación de materia de escala atómica y molecular para fines médicos o industriales. Algunos de los productos que surgieron gracias a este nuevo campo fueron la ropa antiarrugas, mejoras en las baterías y protectores solares transparentes.