Cómo asignar diferentes tonos de llamada a tus contactos en tu móvil Google Pixel

Nos hemos acostumbrados a que nuestros dispositivos suenen y vibran a cualquier hora del día. De manera que, cuando comienzan a sonar vamos a mirar quien nos llama, por si la llamada es urgente. Con la ayuda de la app de teléfono de Google, podrás saber quien te llama sin necesidad de ver la pantalla del móvil.

Asigna tonos de llamada personalizados a cada uno de tus contactos

Desde hace tiempo, podemos asignar un tono de llamada distinto para nuestros contactos, ya sea de forma individualizada o por grupos. Una funcionalidad que a menudo no era demasiado intuitiva. Algo en lo que Google ha estado trabajando para ofrecernos la opción de crear un mapa sonoro personalizado con el cual reconocer a los contactos de una forma rápida y sencilla.

Asignando tono personalizado a un contacto | TecnoXplora

Gracias a esta función podemos hacer un filtrado acústico de las llamadas, seleccionando un tono diferente para las llamadas de la familia, el trabajo o los números desconocidos. Lo que nos ayuda a reducir el estrés que generan las llamadas imprevistas.

Desde las opciones de configuración de la aplicación, accedemos a las opciones de personalización.

Desde los ajustes, busca y selecciona el apartado “tonos de llamada de contactos ”

” Pulsa sobre el botón “añadir tono de llamada al contacto”, pulsa sobre el icono “+”

pulsa sobre el icono De esta forma accedemos a la agenda, desde la cual podemos elegir el contacto al que queremos asignar un tono.

Una vez seleccionado, se abrirá el selector de sonidos de Google.

Los tonos se encuentran organizados por categorías , en forma de coloridas carpetas cuadradas.

, en forma de coloridas carpetas cuadradas. Entre las que encontramos categorías como Riffs retro, Teléfono antiguo o Cantos y trinos.

Toca cualquier sonido para probar como suena.

Una vez, tenemos claro cuál queremos usar, pulsa guardar.

De manera que, ahora en el listado junto al nombre del contacto aparece el tono asignado.

También podemos asignar los tonos desde la app de contactos, siguiendo el mismo proceso.

Cabe destacar de esta herramienta la facilidad de su uso. Además de una vista mucho más ordenada y limpia de los contactos con sonido personalizado. Cambiar o quitar el sonido definido para cada uno de los contactos, es de lo más sencillo, junto a cada uno aparece el icono del lápiz. Pulsando sobre este podemos editarlo, cambiando la canción. O quitando directamente el tono personalizado, de manera que volverá a sonar con la melodía elegida para el teléfono.

Además de los sonidos predeterminados de Google, tenemos la opción de usar otras melodías como una canción mp3 o un audio divertido, para ello solo tenemos que seleccionar la carpeta “mis sonidos”, en la que debemos guardar los diferentes archivos que queremos usar.

Asignar estos sonidos a los diferentes contactos puede llevarnos unos pocos minutos, un tiempo que vale la pena emplear. Ya que además de filtrar las llamadas por el sonido, nos ahorra un valioso tiempo en las interrupciones que provocan las llamadas no deseadas o las que pueden esperar. Devolviendo el control a los usuarios sobre la gestión de las llamadas.