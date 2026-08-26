La nueva Lenovo Legion C700 es una consola para jugar en la nube que no necesita Internet

Lenovo sigue expandiendo su catálogo de productos Legion, destinados a un público gamer, y que no solo ofrece dispositivos más potentes, sino bifurcaciones en su evolución que no buscan la potencia bruta, sino el rendimiento más eficiente. Eso es lo que ofrece la nueva consola C700 de Lenovo, que estrena sin duda alguna una función que nos parece genial, y que se ve que ha sido diseñada pensando en los jugadores, por parte de otros jugadores. Y es que permite hacer streaming de nuestros propios juegos incluso si no contamos con conexión a Internet.

Ficha técnica de la nueva Legio C700 de Lenovo

Desde luego, la mayor novedad que nos ofrece esta consola, y que la convierte en algo muy diferente a lo habitual, es la compatibilidad con la plataforma Tencent START Cloud Gaming, que permite jugar títulos Triple A a 60 Fps con una latencia de conexión mínima de apenas 10 ms. Además, el software LEGION STREAM PC nos permite acceder a la transmisión de juegos desde un PC a la consola, siendo compatible incluso con streaming dentro de redes locales sin necesidad de internet externa. Por tanto, no hay más que colocar el dongle en el PC para que comience el streaming de nuestros propios juegos.

Lenovo Legion C700 | Lenovo

La consola no es especialmente potente, porque ha sido diseñada para el juego en la nube, aunque a nivel de dimensiones y tacto es muy parecida a cualquier otra consola Legion. En este caso cuenta con una pantalla con panel IPS LCD de 7,82 pulgadas, en formato 16:9 con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 180 Hz, brillo máximo de 500 nits y recubrimiento protector antihuellas.

Su procesador es el que podemos encontrar en muchos móviles de gama media Android, como es el MediaTek Dimensity 7400 de 8 núcleos. A este le acompañan 6 GB de RAM + 128 GB o 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno. En términos de energía y autonomía, cuenta con una batería de iones de litio de 8000 mAh compatible con carga rápida PD.

Lenovo Legion C700 | Lenovo

Y gracias a su modelo de ahorro de energía por IA, permite hasta 9 horas de reproducción continua de juegos en la nube o transmisión remota. A nivel de conectividad, nos ofrece Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, entrada USB 2.0 Type-C para datos y carga, lector de tarjetas MicroSD y un conector jack para auriculares. A nivel de diseño y construcción, ofrece joysticks y botoneras de calidad. Con joysticks magnéticos TMR que garantizan una larga vida útil de hasta 2 millones de pulsaciones y eliminan los problemas de deriva, y además, decorados con anillos de iluminación RGB personalizables.

Ofrece gatillos lineales de efecto Hall de alta precisión con un microrecorrido de apenas 0.1 mm. Cruz direccional flotante de 8 direcciones de tacto rápido, botones traseros programables y sistema de vibración con motores de rotor dual que soporta tres modos táctiles diferentes. Para refrigerarse, aunque no sea una bestia como otras Legion, cuenta con el sistema térmico activo Frostblade M.

Este consta de un ventilador con ajuste de velocidad continuo y dinámico de acuerdo a la demanda de rendimiento que haga falta en cualquier momento. Por último, el sonido se canaliza a través de altavoces con cavidades de doble canal y un micrófono integrado para chat de voz.