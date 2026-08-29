Yo con Apple Music y tú con Amazon, elije cómo reproducir música con Alexa en tus Echo

Uno de los mayores placeres es escuchar nuestra música preferida, y una forma de hacerlo es a través de los altavoces inteligentes de Alexa. Tan fácil como decirle lo que queremos escuchar o que nos ponga música que nos guste. Pero qué pasa cuando compartimos altavoces pero no gustos musicales. A continuación te contamos cómo usar diferentes servicios de música en streaming en tus altavoces Alexa.

Cada usuario su servicio streaming

Uno de los grandes dilemas a la hora de compartir dispositivos son los servicios de música en streaming. Sus algoritmos son capaces de ofrecernos nuestras canciones favoritas, y nos suelen sugerir música que puede gustarnos. Pero qué pasa cuando compartimos cuenta con otros usuarios con gustos musicales diferentes a los nuestros. que nuestras listas de reproducción y sugerencias se ven intoxicadas con artistas y canciones que por decirlo de alguna forma, no son de nuestro agrado.

Seleccionando servicios de Streaming para cada usuario | TecnoXplora

Para evitar este problema, tenemos una alternativa, la cual consiste en asignar un servicio de streaming distinto para cada usuario. Aunque para ello debemos disponer de una suscripción activa en un servicio de música en streaming como Apple Music, Amazon Music o Spotify.

Algo que podemos hacer de una forma sencilla creando perfiles y asignándole un servicio distinto. Así cada integrante del hogar podrá hacer sus peticiones sin interferencias del resto. Para cambiar las preferencias en el servicio es tan sencillo abrir la app de Alexa en nuestro móvil y realizar los siguientes ajustes.

Pulsa en el icono de la esquina superior izquierda, y selecciona la opción “ configuración ”

” Y dentro de este el apartado “ preferencias ”

” En el listado que nos muestra esta vez pulsamos en “música y podcast”

Aquí nos encontramos con dos pestañas, desde las cuales podemos cambiar las preferencias, tanto las generales de la cuenta como las de un perfil en concreto.

En la pestaña principal configuraremos el servicio que se usará cuando una persona sin perfil definido haga uso del asistente para escuchar música.

Pulsa en “servicios predeterminados” para vincular tu cuenta ya sea en Amazon music o Apple music , por ejemplo.

para vincular tu cuenta ya sea en , por ejemplo. Una vez hemos elegido y guardar nuestras preferencias, tenemos que hacer lo propio con cada uno de los usuario y asignarle el servicio que usará cada uno de ellos.

nuestras preferencias, tenemos que hacer lo propio con cada uno de los usuario y asignarle el servicio que usará cada uno de ellos. Selecciona la pestaña de cada usuario y pulsa sobre “mis servicios predeterminados”

Y selecciona el servicio de música que deseas que use este perfil.

De forma que, cuando Alexa identifica la voz del usuario o su rostro, cuando haga una petición usará el servicio de música asignado.

Si tenemos una suscripción a Amazon, tenemos la opción de usar Amazon Music de forma gratuita sin tener que asumir un gasto extra. Aunque este servicio tiene una serie de limitaciones, como no permitir saltar de canción un número predeterminado por hora.

De este modo, nuestras listas de reproducción y preferencias, dejarán de contaminarse con otro tipo de música o artista que no encajan con nuestros gustos. Una solución fácil y rápida que ayuda a mantener separadas las listas de reproducción.