Esta app te paga dinero haciendo encuestas a diario

Vivimos en la era de la información y para muchos saber lo que pensamos es muy importante. Tanto que se paga por realizar encuestas. Si quieres sacarte un sobresueldo realizando encuestas desde tu móvil puedes hacerlo con esta aplicación.

Pawns.app: la aplicación que te paga por hacer encuestas

Para muchas empresas posicionarse de cara a sus clientes es de vital importancia, para ello conocer los gustos y preferencias de los usuarios es muy importante. Tanto es así que incluso realizar una encuesta puede reportarnos beneficios económicos. Por lo que, si estás interesado en ello, se trata de Pawns.app, puedes descargarte la aplicación y comenzar a vender tus opiniones. La aplicación funciona de la siguiente forma, una vez hemos instalado la aplicación y hemos creado nuestro usuario, accedemos a las diferentes encuestas. Estas se pagan en efectivo de manera que, de forma directa, monetizas tus opiniones.

Así es Pawns.app | Pawns.app

No todas las encuestas se remuneran con el mismo importe, dependiendo de la que elijas responder obtendrás unos beneficios. Con la opción Peer2Profit, puedes vender tus datos de forma segura proporcionándote una ganancia. Si quieres aumentar este beneficio puedes optar por el modo Aventuras.

La aplicación permite acceder de ella de forma eventual o de forma recurrente en el modo aventura podemos elegir la frecuencia con la que queremos acceder a estas encuestas remuneradas, pudiendo elegir entre diarias, semanales, mensuales y especiales temporales. De esta manera accedemos con la frecuencia que hemos elegido para realizar nuestra aportación. Esta modalidad aporta una mayor ganancia.

Esto puede convertirse en un trabajo, ya que el número de encuestas disponibles es bastante elevado. Puedes hacerlo desde cualquier lugar y hora del día en que nos interese estar conectados. Además, las ganancias obtenidas se pueden retirar de forma segura a través de PayPal. Entre otras opciones de cobro como tarjetas regalo virtuales o transacciones en bitcoin, según nuestras preferencias. No hace falta acumular grandes cantidades de dinero para efectuar los cobros.

En la aplicación encontramos una amplia selección de temas sobre los que opinar, ya sea desde tendencias de consumo hasta problemas a nivel global. No solo podemos opinar acerca de lo que pensamos sobre estos temas, también tenemos la opción sacar beneficio vendiendo nuestros datos o incluyéndose en los programas de referir y ganar en los que se puede ganar dinero recomendando productos y servicios.

Una app en la que cuanto más tiempo pasas más ingresos consigues por lo que algún usuario verá recompensados todas las horas que pasan delante de la pantalla de su teléfono móvil. Una buena opción para rentabilizar los ratos libres en los que estamos aburridos y no sabemos qué hacer. De esta forma las horas muertas que pasamos delante de la pantalla simplemente viendo videos y contenidos que no nos reportan nada. Usando la aplicación, por lo menos conseguiremos un saldo positivo a nuestro favor. Aunque no nos damos cuenta de ello, cuando participamos contestando las preguntas de influencers y creadores de contenido en Instagram, estamos haciendo algo similar a esto, pero de forma totalmente gratuita. Por lo menos con esta aplicación podemos ganar algo de dinero.