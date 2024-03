Nueva revolución en los iPhone: podrás instalar apps en iOS desde páginas web

La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea no deja de sorprendernos por todo lo que está siendo capaz de cambiar en el mercado tecnológico de nuestro continente, sobre todo en lo que tiene que ver con gigantes como Apple, que en cuestión de meses están cambiando para siempre su negocio como nunca lo hubiéramos imaginado antes. Acabamos de conocer que Apple, en una nueva concesión a esta Ley, está permitiendo ya a los desarrolladores vender e instalar apps desde sitios web directamente, sin pasar por la App Store.

Apps de iOS en páginas web

Esto es algo que nadie habríamos podido imaginar hace apenas un par de años. Que Apple permitiera abrir su ecosistema de apps a terceros actores que no solo pudieran vender aplicaciones desde fuera de la App Store, sino que además permitiera que se pudieran instalar estas apps desde fuera no solo de la tienda, sino desde una página web, algo que siempre se ha asociado a piratería en Android, y que por tanto es tan increíble concebir en el caso de iOS y el férreo control de Apple sobre su ecosistema.

De esta manera se sumará una alternativa de instalación de apps adicional a las existentes desde la entrada en vigor de la DMA. Si ahora era posible ya descargar apps para iOS desde tiendas alternativas, ahora los cambios anunciados por Apple permiten a los propios desarrolladores subir sus propios juegos o apps a sus páginas web para que sean descargadas directamente desde el iPhone e instaladas. Básicamente de la misma manera que ocurre en Android, aunque eso sí, Apple seguirá ejerciendo un control férreo sobre esta característica.

Pero no es la única novedad, porque se abre también la posibilidad de que los desarrolladores de apps creen nuevas tiendas de apps para iOS, donde se puedan comprar las apps y juegos de un determinado desarrollador en exclusiva, y por tanto que cada uno de ellos pueda crear su propia infraestructura para distribuir sus desarrollos en los dispositivos de Apple, y más importante, sin tener que pagar un peaje o comisión por vender sus desarrollos a los usuarios de estos dispositivos, como sí ocurre ahora con la App Store.

Así que ahora las opciones para instalar apps de iOS serán más numerosas, ya que al igual que en el caso de Android, habrá total libertad para que esas apps se distribuyan de la mejor forma que crea el desarrollador, ya sea desde una tienda de terceros, o desde su propia web. Por otro lado, Apple busca garantizar la seguridad de estas descargas imponiendo fuertes restricciones al perfil de desarrolladores que podrá distribuir de esta forma sus aplicaciones.

Cualquiera que cree una app, independientemente de su contenido, no podrá publicarla para instalarla en iOS, sino que deberá tener cierto bagaje en el desarrollo de apps, algo acreditado no solo por años de trayectoria, sino también por número de descargas. Veremos si esto no viola igualmente la DMA. Y es que Apple siempre ha rehusado a abrir su ecosistema por razones de seguridad, algo que comprendemos perfectamente, pero que es evidente que también se ha sustentado por los grandes beneficios que este ecosistema completamente cerrado le ha otorgado a lo largo de los años.