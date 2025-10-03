El truco para cargar el móvil toda la noche sin dañar la batería

Enchufar el móvil para cargarlo cuando nos vamos a dormir y desenchufarlo cuando nos despertamos puede comprometer la salud de su batería a largo plazo. Y es que cuando alcanza el 100% de carga, no se desconecta por completo: entra en un modo de mantenimiento en el que recibe pequeñas cantidades de energía para mantenerse "lleno", lo que hace que se estropee la batería.

Para solucionar este efecto, muchos fabricantes han incorporado mecanismos de carga inteligente. Estos sistemas cargan la batería hasta aproximadamente el 80% de forma estándar y posponen la subida al 100% para justo antes de la desconexión.

Cargar móvil encima de la cama | iStock

Cómo activarlo en tu móvil

Para beneficiarse de esta función (cuando el dispositivo lo permita), debes seguir estos pasos:

Abre Ajustes y pulsa en Mantenimiento y batería (o nombre parecido).

Localiza la opción Carga nocturna optimizada (o nombre similar).

Actívala para que el móvil aprenda tus hábitos de carga y regule la velocidad en las horas nocturnas.

Una vez activa, el teléfono memoriza tus rutinas de carga y adapta el ritmo: carga normalmente hasta el 80%, y completa el tramo restante de forma más pausada justo antes de tener completa la batería.

Recomendaciones adicionales: