DNI electrónico a través de una aplicación: ¿es fiable?

Hoy en día, perder el teléfono móvil es prácticamente perder la vida. Esto puede parecer una exageración, pero la realidad es que nuestro móvil contiene nuestras tarjetas de crédito, nuestra tarjeta sanitaria, la versión electrónica del carné de conducir y el resto de información que tienen los teléfonos, como contactos, mensajes y fotografías.

Si bien esto no es la vida como tal, prácticamente todo lo que tenemos está en él. Pero ahora, se ha desarrollado una aplicación que nos permitirá tener también el DNI con nosotros en el teléfono. Esto será posible a través de la aplicación DNI Wallet, que nos permitirá subir el DNI para tener un acceso rápido cuando lo necesitemos.

Para ello, debemos elegir el tipo de documento que se va a subir, en función del año que se ha expedido o si es un permiso de residencia. Posteriormente, hay que introducir un código de seis números que hay en la esquina inferior derecha, el cual permite identificarnos en los trámites electrónicos.

Pasaporte español | iStock

Posteriormente, debes colocar el DNI en una superficie lisa, como puede ser una mesa, con el teléfono encima, para que se pueda identificar por NFC y así cargue el resto de la información. En el caso de la expedición del DNI sea previa a 2015, en lugar de usar el NFC, habrá que tomar una fotografía. Ya que el DNI es algo personal e intransferible, la seguridad debe ser alta. En este contexto, la aplicación cuenta con una seguridad biométrica.

A pesar de que pueda funcionar para recoger el DNI digital, esta aplicación no es oficial, es decir, no está vinculada con ningún organismo oficial como la DGT o cualquier Ministerio. Pero independientemente de esto, la seguridad de la aplicación es alta, no comparte datos y además de que servirá para realizar trámites oficiales en cualquier tipo de institución.