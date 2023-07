Acerca tu DNI al smartphone, así de sencillo es hacer gestiones en la app de Hacienda

Hace unos días terminó el plazo para la presentación de la declaración de la Renta y muchos usuarios aún están a la espera del resultado de la misma. Ahora además podemos consultar el estado de nuestra declaración desde nuestro móvil con la única ayuda de nuestro DNI.

Accede a Hacienda desde tu móvil con tu DNI

La digitalización de las administraciones públicas es una realidad. La pandemia y la imposibilidad de acudir presencialmente han hecho que se hayan puesto las pilas en este ámbito. Cada vez es más fácil acceder a los trámites sin tener que acudir a sus delegaciones. Uno de los casos más notable es el de Hacienda, la cual está a la cabeza de la digitalización permitiendo acceder a todos los trámites y expedientes a través de su app.

Accediendo con el DNI | TecnoXplora

Aunque para ello necesitamos identificarnos a través de una serie de certificados digitales los cuales debemos haber solicitado previamente. Aunque esto no será necesario si disponemos de DNI electrónico y nuestro móvil dispone de tecnología NFC. A continuación, te contamos cómo acceder a todos los trámites de Hacienda simplemente con nuestro DNI.

Usa el DNI para acceder a los trámites | TecnoXplora

Para hacer uso de este sistema de identificación es necesario que nuestr o móvil tenga tecnología NFC y activarlo . Esta opción la encontramos en los ajustes del dispositivo, aunque desentendió del sistema del móvil.

. Esta opción la encontramos en los ajustes del dispositivo, aunque desentendió del sistema del móvil. Una vez activado el NFC y listo para usarlo, accedemos a la app de la Agencia Tributaria y seleccionamos “ acceder con DNI electrónico” .

y seleccionamos “ . Colocamos el móvil sobre el DNI para iniciar la lectura.

para iniciar la lectura. Por último, debemo s introducir la contraseña que nos suministraron a la hora de obtener o renovar nuestro documento de identidad.

que nos suministraron a la hora de obtener o renovar nuestro documento de identidad. Clave que podemos cambiar en cualquier momento en los puntos de Actualización del DNI que se encuentran en las oficinas de expedición.

Para hacer un correcto uso y no tengamos problemas a la hora de leer los certificados del DNI es importante colocar la tarjeta sobre una mesa o superficie estable. A continuación, colocamos el móvil sobre esta y la movemos con cuidado hasta comprobar que la lectura se está realizando correctamente. Momento a partir del cual no debemos mover el móvil.

Si hemos realizado todos los pasos correctamente tendremos acceso a toda nuestra información y trámites disponibles en la aplicación. De esta forma, no será necesario el uso de un lector de DNI ni haber solicitado previamente el acceso a través de Cl@ve PIN. Por lo que se simplifica mucho el procedimiento.

Cabe recordar que los certificados tienen una duración de dos años y que aunque el DNI este en vigor puede que no podamos identificarnos en la aplicación si estos están caducados o no están activos. Por lo que antes de esto debemos comprobar que se encuentran vigentes y que conocemos el PIN de nuestro DNI. Si no están activos o hemos olvidado el PIN debemos acudir a las oficinas de expedición para la renovación y el cambio de contraseña. De este modo no tendremos problemas para utilizar este método tan cómodo y sencillo de acceso.