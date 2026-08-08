Despídete de marearte con el iPhone en el coche: así puedes evitarlo

El verano es la época ideal para viajar y disfrutar de tiempo libre. Ya sea en unas largar vacaciones o en una escapada de fin de semana, lo cual implica viajes largos por carretera. Una de las distracciones más habituales en este caso es usar el teléfono móvil. A continuación te contamos cómo seguir disfrutando de tu iPhone sin los temidos mareos.

Modo anti mareo en iPhone

Cuando viajamos en coche y mantenemos la vista fija ya sea en un libro o en la pantalla del móvil se produce un problema físico muy molesto conocido como cinetosis. Este se produce al fijar la vista en algo fijo mientras que el coche está en movimiento. Mientras que nuestros ojos no perciben el movimiento es nuestro oído interno el que nos hace consciente de ello. La solución se encuentra en engañar a nuestro cerebro y hacerle creer que lo que estamos mirando también se mueve.

Activando este modo en el iPhone | TecnoXplora

Es por ello que esta nueva e ingeniosa herramienta de accesibilidad nos ayuda con este molesto problema. El modo anti mareo o conocido oficialmente como señales de movimiento para vehículos, consiste en una serie de puntos negros en los márgenes de la pantalla de nuestro dispositivo. Para aliviar el problema, en tiempo real y de forma fluida los indicadores permanecen en movimiento acompañando el movimiento del coche, cuando acelera, frena o trazamos una curva o realizamos giros.

Esto permite sincronizar lo que vemos con lo que sentimos físicamente, reduciendo el conflicto entre lo que percibimos a través de los ojos y el movimiento que detecta nuestro oído interno en un vehículo en movimiento. Un ajuste que realizamos en cuestión de segundos a través de las opciones de configuración de nuestro teléfono móvil, siguiendo los siguientes pasos.

Desbloquea el terminal y accede a los ajustes

Localiza la opción “ accesibilidad ”

” Donde encontramos una nueva sección dedicada al movimiento .

. Por último, activa la “señales en movimiento en vehículos”

Llegados a este punto, tenemos dos opciones la primera es dejar siempre encendida esta opción o lo que es lo mismo configurada de forma automática. Lo que permite que de forma automática esta se active cuando detecta el movimiento del coche. Aunque también tenemos la opción de añadir el icono en el centro de control para activarlo o desactivarlo siempre que creamos necesario.

Una nueva funcionalidad que va a cambiar por completo la experiencia de usar el móvil mientras viajamos en medios de transporte en movimiento. Lo cual nos permitirá no solo disfrutar de música, sino también de contenidos multimedia, leer textos largos o revisar documentos aprovechando el tiempo. Sin tener que sufrir ese malestar transcurridos pocos minutos. Lo que lo convierte en la solución tecnológica ideal para prescindir de otras soluciones como son los medicamentos contra el mareo y eliminando la somnolencia que suelen provocar y que no nos permiten disfrutar del viaje.

Una función de lo más sutil que no interfiere con el contenido de la pantalla, al mismo tiempo que nos aporta un alivio constante, mejorando la experiencia de usuario.