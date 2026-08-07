La beta de ColorOS 17 ya está en marcha, ¿para qué móviles?

ColorOS es una de las capas de personalización de Android más populares del mercado. Compartida por móviles de Oppo y ahora también por parte de Realme y OnePlus, su impacto es cada vez mayor en el mercado. Ahora hemos conocido que la firma china está extendiendo el desarrollo de esta beta a varios teléfonos, eso sí, en forma de beta. Vamos a conocer los detalles sobre el desarrollo de la capa y su expansión en el mercado ahora que afecta a más marcas del ecosistema de Oppo.

Nueva versión de la capa en marcha

Android 17 lleva ya prácticamente dos meses en los Google Pixel, ese es el pistoletazo de salida para que la actualización comience a llegar a otros teléfonos que no son de la marca de Mountain View, y es lo que está pasando ahora precisamente con la beta de ColorOS 17, que ha echado a andar. Se trata de una beta cerrada, lo que quiere decir que las plazas son limitadas, el aforo está cerrado a los primeros que consigan inscribirse en ella. Eso sí, la ventana para solicitar participar termina hoy, después de haberse abierto ayer, por lo que, como veis, el intervalo es muy corto.

Junto con el anuncio, Oppo ha desvelado cuáles serán los dispositivos que podrán probar la primera versión de la capa basada en Android 17, serán los siguientes:

Oppo Find X9 Pro

Oppo Reno 15 Pro

Realme GT 8 Pro

OnePlus 15

OnePlus 15R

La beta es cerrada porque se trata de la primera versión del software, por lo que evidentemente no será tan estable como nos gustaría, y quienes se apunten a ella deberán ser conscientes de que, a cambio de poder utilizar las últimas funciones, deberán experimentar algunos fallos, unos más importantes que otros, que podrán ser molestos en ciertos momentos.

Para poder acceder a la beta, o al menos apuntarse a ella, será necesario acceder a los ajustes del teléfono, pulsar sobre dispositivo, también puede aparecer como actualización de sistema, pulsar los tres puntos, y seleccionar Programa Beta, o Versión de prueba, para despué seleccionar sobre Beta Cerrada. Todo esto siempre y cuando nuestro móvil sea elegible para la beta cerrada, y aparezca en ese pequeño listado de móviles Oppo, Realme y OnePlus.

Las novedades de esta nueva versión son interesantes, y las vamos a notar desde el primer momento. Como la optimización de CPU a bajo nivel que vamos a notar en una mejora de la respuesta del procesador con tareas exigentes. También habrá una gestión de la RAM más eficiente, permitiendo mantener más aplicaciones en segundo plano sin ralentizar el teléfono. Disfrutaremos de animaciones sin caídas de frames, gracias al rediseño en el motor de animaciones para ofrecer transiciones de pantalla más fluidas.

La cámara también se beneficiará de este ColorOS 17. Ya que la app de cámara contará con un rediseño que la hará más intuitiva. También disfrutaremos de un zoom más suave en el vídeo, transiciones de zoom más suaves y fluidas, sin dar saltos entre lentes. Y también mejorará el procesado de las imágenes para hacerlo más rápido.