Adiós al Asistente de Google, Gemini toma el mando de los móviles Android

El correo enviado por Google | Google

No vamos a decir que nos coja de sorpresa, pero sin duda alguna es algo que tenía que pasar antes o después, solo faltaba que Google lo verbalizara oficialmente, y así lo ha hecho. Porque los de Mountain View han anunciado por fin una de las evoluciones más trascendentes dentro de sus móviles Android, el fin de su asistente, que nos ha acompañado durante muchos años, y la bienvenida a su nuevo asistente alimentado por IA generativa.

Ahora sí, es oficial

En las últimas horas, los usuarios de móviles Android han recibido un correo electrónico por parte de Google, donde la tecnológica explica cómo se va a materializar uno de los mayores cambios en la historia del sistema operativo móvil. El correo es bastante explícito, y se titula El Asistente de Google dejará de estar disponible en dispositivos móviles. Por lo que Google anuncia que dejará de estar presente en nuestros teléfonos.

El correo enviado por Google | Google

Aunque más bien, desde un punto de vista personal, mejor titularía que el Asistente de voz de Google se va a transformar en Google Gemini, el asistente de IA generativa avanzada. Pero el mensaje de Google no solo se refiere a nuestros smartphones, sino también a otros dispositivos donde estaba presente el Asistente de Google tradicional. Concretamente, será el próximo 4 de septiembre cuando el acceso al asistente tradicional comience a dejar de estar disponible.

Esa desconexión será gradual y irá extendiendo por móviles de todo el planeta. Y eso sí, para que nuestro dispositivo cuente con el nuevo Gemini necesitaremos que este cumpla con ciertos requisitos, lo que confirma que no todos los usuarios del sistema operativo tendrán acceso a la nueva IA de Google. Por lo que podría haber usuarios que se queden tanto sin el antiguo asistente como sin el nuevo Gemini, aunque imaginamos que será ya en dispositivos bastante veteranos.

Google ha aclarado que, en el momento que configuremos Gemini como nuestro asistente en el smartphone, también lo hará automáticamente en los otros dispositivos donde lo tengamos configurado, como por ejemplo los relojes con Wear OS, auriculares de cualquier tipo compatibles con Gemini o vehículos que ejecutan Android Auto proyectado desde el dispositivo móvil de un usuario. En los coches con Google integrado, el Asistente de Google seguirá funcionando después del 4 de septiembre del 2026, así que estos últimos serán los únicos en conservar el asistente, según ha detallado de forma literal Google.

La realidad es que en la mayoría de móviles Android ese cambio ya se ha producido, la transición a Gemini ha sido bastante natural con las últimas actualizaciones, y por tanto, seguramente esto lo que nos viene a decir es que no veremos más móviles nuevos con este Asistente de Google y que por defecto Gemini será el asistente de voz de Android en los próximos años.