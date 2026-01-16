Actualiza ya tus AirPods Pro 3 para disfrutar de lo mejor de iOS 26

Mantener nuestros dispositivos actualizados no es solo una manera de que funcionen de forma más segura, sino que también brinda a nuestros dispositivos más funciones que pueden cambiar por completo la experiencia de uso. Ahora los AirPods 3 Pro están recibiendo una nueva actualización, que nos ofrece unas funciones muy interesantes, que sobre todo aprovechan todo el potencial de la última versión del sistema operativo, iOS 26. Vamos a conocer todas esas novedades.

¿Qué estrenan los AirPods Pro 3?

Los auriculares de Apple, que son sin duda los más populares de la marca, ahora cuentan con una nueva actualización, que actualiza los auriculares al firmware 8B34. Este consta de cuatro grandes novedades, que hacen imprescindible su actualización, ya que le sacan mucho más partido al nuevo sistema operativo de Apple. Hablamos de mejoras en la conectividad, evitando que esta funcione de manera lenta o inestable, algo que han venido pidiendo los usuarios desde su lanzamiento.

AirPods Pro 3 | Apple

Otra de las novedades tiene que ver con la calidad del sonido, ya que ahora con esta actualización podemos disfrutar de mejores ajustes para poder personalizar las frecuencias graves y medias, por lo que son ideales para pulir el sonido de los auriculares cuando los usamos con un Mac. Ahora cuando cambiamos de dispositivo, por ejemplo de usarlo en un iPhone a un iPad o también a un Mac, la operación se completa de manera fluida y sobre todo más estable de lo habitual.

En el caso de la cancelación activa de ruido se han eliminado unos de los sonidos más molestos para los usuarios, y que habían sido de los más demandados desde su lanzamiento. Con esta actualización estos ruidos molestos y extraños desaparecen, mientras que el rendimiento en general mejora. Por lo que una de las mayores demandas por parte de los usuarios de los AirPods Pro 3 por fin se ve reflejada en una nueva actualización de software.

Son muchas las mejoras que sin duda hacen de esta actualización una de las más importantes que podemos llevar a cabo en nuestros auriculares. Poco a poco Apple está puliendo sus auriculares de alta gama para que sean más cómodos de utilizar, más útiles, y sobre todo resuelvan problemas conocidos que no tenían sentido ninguno que siguieran afectando a los usuarios desde que se lanzarán el pasado mes de septiembre.

Los futuros AirPods Pro 4 podrían llegar con importantes mejoras, como por ejemplo la incorporación de cámaras para hacer controles gestuales. Con ellas podremos controlar la reproducción no solo tocando el auricular, sino mediante gestos en el aire como Pellizcar el aire para pausar o hacer movimientos con la cabeza sin necesidad de contacto físico. El audio espacial también mejorará, con sensores que podrían mapear el entorno en tiempo real para ajustar el sonido con una precisión mucho mayor, mejorando el seguimiento de la cabeza y la inmersión.

El Chip H3 será una de las grandes novedades de estos nuevos auriculares, que podría mejorar la eficiencia energética, permitiendo que las nuevas funciones no sacrifiquen la duración de la batería, manteniendo o superando las 8 horas de escucha con cancelación de ruido. También se espera que puedan convertirse en un accesorio preferente de las gafas Apple Vision Pro, hasta el punto de servir de sensores auxiliares de estas. Mientras que Siri será más inteligente en los nuevos AirPods, gracias a la integración de la IA de Google.