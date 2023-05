Cómo editar mensajes en WhatsApp

La app de mensajería instantánea está en constante transformación, además de mejorar las funciones ya existentes nos tiene acostumbrados al lanzamiento de nuevas funciones. Algo que últimamente se está convirtiendo en algo muy habitual y prácticamente cada semana o pocos días nos llega una actualización con novedades, en cualquiera que sus versiones.

Hay un tiempo limitado para editarlos

Esta última novedad permite editar los mensajes enviados a otros usuarios, aunque debemos cumplir con una condición. No deben haber transcurrido más de 15 minutos desde su envío y la edición del mismo. Por lo que solo podemos corregir los mensajes que hemos enviado en el transcurso de ese tiempo.

De esta manera tenemos un tiempo de arrepentimiento y corrección de modo que, si nos hemos equivocado no tenemos que borrar el mensaje, sino que simplemente podemos cambiarlo. Si ha transcurrido dicho espacio de tiempo no nos quedará otra que eliminarlo.

Por el momento no todos los usuarios la han recibido, ya que se encuentra en pleno despliegue y en el transcurso de los próximos días irá llegando al público en general. De momento los usuarios que no pueden editar los mensajes, si pueden ver si los que han recibido han sido editados, aunque no recibirán ninguna notificación de ello.

Editar los mensajes que hemos enviado es tan sencillo como pulsar el mensaje en cuestión y con este seleccionado, pulsar en la esquina superior derecha de la pantalla el icono de los tres puntos.

en cuestión y con este seleccionado, pulsar en la esquina superior derecha de la pantalla el Si hemos recibido la última actualización veremos cómo ha cambiado, ya no aparece la opción "info" y en su lugar encontramos debajo de copiar la opción de "Editar" .

. De modo que, junto al mensaje enviado, tenemos un cuadro de texto con el texto previamente escrito que podemos cambiar.

que podemos cambiar. Una vez modificado, pulsamos el botón "Enviar" .

. El nuevo mensaje solo podremos verlo en la versión para móvil, si estamos usando la versión escritorio, veremos el siguiente mensaje debajo del mensaje modificado "Se editó un mensaje en este chat. Para verlo, abre WhatsApp en tu teléfono".

Donde además del nuevo texto, podemos ver editado junto a la hora en la que se realizó la edición.

en la que se realizó la edición. De modo que si no hemos visto el mensaje original ya no tenemos la opción de saber que ponía.

Una nueva función con la que tenemos una segunda oportunidad de corregir o modificar los mensajes, sin necesidad de borrarlos y volverlos a escribir y con la que tenemos un tiempo limitado para cambiar de opinión sobre lo que hemos escrito.

Una función que dentro de nada tendrán todos los usuarios a los que les vaya llegando la nueva actualización. Debemos recordar que los usuarios adscritos al programa Beta de la App reciben las novedades antes que el resto. De forma que los desarrolladores pueden comprobar su correcto funcionamiento antes de su lanzamiento general.

El número de usuarios que pueden acceder a este programa es limitado y en la actualidad no admite nuevos miembros. Para poder ingresar debemos esperar a que alguien se de baja para poder acceder.