WhatsApp: pronto podrás crear un "alias" para sustituir a tu número de teléfono

Desde que WhatsApp existe en nuestros smartphones hemos podido comprobar cómo el único identificador verdadero de nuestra cuenta y de las personas que contactan con nosotros son los números de teléfono. Nuestra cuenta está inexorablemente ligada a uno de estos números de teléfono, y por tanto la única manera en la que podemos añadir contactos es a través de la propia agenda de nuestro teléfono, ya que solo a partir de esos números podemos entablar conversación con otras personas. Pero parece que en este aspecto se avecinan cambios importantes en WhatsApp, ya que parece que también van a entrar en acción los apodos, alias o nombres de usuario dentro de la aplicación, al menos eso es lo que hemos descubierto ahora.

Un usuario único

Eso es lo que ha desvelado ahora WabetaInfo, el medio especializado en las versiones beta de la app de mensajería. Concretamente, en las imágenes que han compartido se puede ver cómo ahora en nuestro perfil podemos completar un nuevo campo. Este es el del usuario, que como se muestra en el propio campo será único. Imaginamos que no será tan sencillo como poner el usuario que nos apetezca, sino que lo lógico será que introduzcamos primero el usuario, y comprobemos después si este ya está siendo utilizado por otra persona, porque con miles de millones de usuarios es posible que así sea.

Esta nueva funcionalidad nos podría ofrecer algunas ventajas interesantes, y sobre todo aportar más privacidad a nuestra experiencia de WhatsApp. Ya que estaríamos hablando de un método de identificación que podría directamente sustituir a los números de teléfono en muchos casos. Lo que quiere decir que no siempre que alguien nos contacte este podrá tener conocimiento de nuestro número de teléfono, sino que simplemente verá nuestro usuario, e incluso en un futuro podría buscarnos mediante este método, sin necesidad de que medien los números.

Esto evidentemente añade una capa de seguridad adicional y más privacidad a la hora de entablar conversaciones. Pero estamos seguros que en el futuro esta funcionalidad ofrecerá importantes mejoras a la hora de mostrarnos dentro de la aplicación. De momento la función sigue estando en desarrollo. Se ha podido ver primero en la versión beta de Android, concretamente la 2.23.11.15, pero, aunque la tengamos instalada no va a haber rastro de ella ya que Meta no ha decidido liberarla.

Actualmente lo único que necesitamos para poder encontrar a alguien en WhatsApp y escribirle es su número de teléfono. A partir de ahí no hay límites a la hora de contactar con las personas, y son ellas las que deciden posteriormente si se sigue adelante la conversación o bien se bloquea. Quizás con los nombres de usuario tengamos la opción de cambiar esto, y elegir si queremos que nos encuentren mediante el número de teléfono o bien solo por el nombre de usuario. Porque la realidad es que este aspecto no siempre ha sido todo lo privado que debería. No hay más que ver cómo cualquier persona puede ver nuestro número de teléfono dentro de un grupo, aunque no la conozcamos de nada.