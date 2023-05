WhatsApp: así puedes saber si un mensaje se ha quedado en borrador

Las aplicaciones móviles están en constante evolución, casi diariamente conoces novedades en alguna de las que usamos más a menudo. Y una de las apps que más novedades incluye es WhatsApp. De ahí que con pocas semanas o días de diferencia encontremos nuevas o renovadas funciones. Como la que te vamos a contar a continuación., que nos permite saber si se nos ha quedado un mensaje como borrador.

Borrador de mensajes en WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea permite su uso en distintos dispositivos y en función de la versión que usemos nos vamos a encontrar con unas funciones y otras. No todas las novedades se aplican primero a la versión móvil y este es el caso de esta nueva función. En esta ocasión sólo podemos disfrutar de ella en la versión de escritorio de la app. Gracias a esta podemos saber si se nos ha quedado algún mensaje escrito sin enviar, el cual se muestra como borrador.

Un mensaje en borrador | Tecnoxplora

Ya sea por las prisas o por que algo llama nuestra atención, muy a menudo dejamos mensajes a medio escribir en la barra de texto de un chat de WhatsApp. De modo que queda escrito, pero no llegamos a enviarlo. En el caso por ejemplo de otras apps como por ejemplo las de correo electrónico estos se guardan como borradores. En el caso de la app de mensajería instantánea se queda en la barra de texto a la espero de ser enviados. Algo que hasta ahora era imposible de detectar hasta que no entrábamos de nuevo a consultar los mensajes en esa conversación y nos disponíamos a escribir. Momento en el que nos demos cuenta de que no habíamos enviado el último mensaje.

Con la nueva actualización los usuarios de la versión Beta, han podido comprobar que a partir de ahora cada vez que esto sucede podemos ver en la previsualización de los chats que estos mensajes pendientes de envío aparecen como Borrador. Hasta ahora en los chats debajo del nombre del contacto o del grupo se mostraba la previsualización del último mensaje que hubiéramos mandado o recibido. Pero con esta nueva función si nos hemos dejado texto sin enviar aparecerá como Borrador resaltado en color verde y la previsualización del mensaje que previamente hemos escrito.

Estos borradores sólo están visibles en la versión que estemos usando, de modo que si nos dejamos sin enviar un mensaje en la versión escritorio solo lo veremos en ese dispositivo, y no quedará constancia en la versión móvil. Algo que evitará que se nos queden mensajes en el tintero o incluso podremos usar como recordatorio de algo que queremos decir o no debemos de olvidar con respecto del chat en el que hemos dejado el borrador. Debemos recordar que las versiones beta son el campo de pruebas y los usuarios suscritos a este programa reciben antes que el resto las novedades. De esta forma comprueban que funciona correctamente y que está lista para su lanzamiento a nivel general. Por lo que dentro de poco esta nueva función estará disponible para el resto de usuarios. Esperemos que esta misma función esté además disponible en el resto de versiones de la app, incluida la versión móvil.