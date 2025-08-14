Cómo sacarle partido al asistente de escritura de tu Samsung

El sistema operativo de Samsung se ha actualizado con las nuevas funciones que nos ofrece Android 16, además de estas, viene cargado de otras muchas que se incluyen en su máscara de personalización. Una de las principales características del nuevo sistema de Samsung es una mayor integración de la inteligencia artificial tanto en el propio sistema como en sus aplicaciones y funciones. A continuación, te contamos cuáles son las novedades que ha recibido el teclado.

Inteligencia artificial en la herramienta teclado

Son muchas las nuevas y renovadas funcionalidades que nos ofrece la última versión del sistema operativo de Samsung. Desde hace tiempo la inteligencia artificial, está encontrando su sitio con su aplicación en el día a día. Más allá de las habilidades que todos conocemos de crear imágenes, textos o reconocer lo que tenemos en nuestra pantalla en cada momento. Este se está aplicando en otras herramientas de uso diario como es el teclado.

Nuevo asistente de escrutura | TecnoXplora

A través de este, introducimos texto en las diferentes aplicaciones, ahora además nos ofrece una serie de funcionalidades basada en la inteligencia artificial, con lo que mejora la experiencia de usuario. La corrección ortográfica y las sugerencias a la hora de escribir un mensaje es algo que es conocido por todos los usuarios. Con la llegada de las nuevas funcionalidades, ahora además podemos pedirle ayuda para mejorar los mensajes y texto que escribimos. Cambiar el tono de la comunicación o el estilo de escritura, para conseguir una comunicación más fluida y adecuada para cada momento.

Son muchas las aplicaciones propias y de terceros que ya han implementado entre sus funciones el uso de la inteligencia artificial, gracias a esta, es mucho más sencillo resumir o redactar mensajes, de manera que solo tenemos que decirle al asistente que necesitamos y en cuestión de segundos obtendremos los resultados. Otra forma de usarlo es pedirle que revise o reescriba nuestros mensajes usando un determinado lenguaje o se adapte a cada situación, ya sea en tono personal, profesional, serio o disentido, dependiendo de la naturaleza de la comunicación. Del mismo modo, de forma automática y en tiempo récord obtendremos nuestra respuesta.

Pero no es la única novedad de la que podemos disfrutar, también incluye un traductor de chat, a través del cual traduce el texto en otros idiomas, al idioma que tengamos seleccionado como predeterminado. Estás, están integradas en la ventana del propio chat, de manera que no tenemos que hacer uso de otras aplicaciones, ni salir de la que estamos para conocer el contenido de los mensajes en otro idioma, tanto los que enviamos como los que recibimos. Para hacer uso de estas herramientas solo hay que pulsar en el botón “Galaxy IA” que encontramos en la parte superior del teclado.

La gran ventaja es que no dependemos que la app, en la que desplegamos el teclado tenga esta funcionalidad, ya que esta está integrada en el propio teclado y podemos hacer uso de esta en cualquier momento y aplicación en la que nos encontramos. Al mismo tiempo que somos más productivos y ahorramos tiempo al redactar nuestros mensajes.