Cómo disfrutar de música Hi-Fi en tu móvil por menos dinero

Después de una larga espera, estamos cerca de que Spotify añade a sus servicios el audio de Alta Fidelidad. Y además de ser la última en añadir este formato, hará casi seguro con una suscripción que superará el precio de sus competidores. Te contamos cómo disfrutar de la música Hi-Fi al mejor precio.

Disfruta de tu música preferida en Alta calidad al mejor precio

Spotify es una de las plataformas de música en streaming más populares entre los usuarios, aunque no ha podido atraer hasta ahora a los amantes de la música en alta fidelidad. Algo que pretende hacer con el próximo lanzamiento de su servicio HI-Fi. Aunque es algo que difícilmente pase, puesto que el precio que se baraja sería superior al de sus competidores.

Hasta ahora Spotify no ofrecía entre sus servicios música Hi-Fi, si querías disfrutar de este de música con mayor calidad tenías que acudir a otros servicios como Amazon Prime Music, Apple Music, Apple Music Classical, Deezer, TIDAL o Qobuz. Plataformas en las que el precio de la suscripción no siempre depende de la calidad del audio que elijamos, como va a ser el caso de Spotify en el que tendremos que pagar más. Próximamente lanzarán una nueva suscripción para los más puristas y amantes de la buena música. Por ahora no se conoce el precio, aunque por lo se ha podido saber hasta ahora será superior al de la suscripción estándar y a las tarifas que aplican otras compañías.

Tocadiscos bluetooth | Prixton

Hemos visto cómo los precios de las suscripciones a música en Alta-Fidelidad han bajado considerablemente hasta acercarse a los precios que han fijado tanto Apple como Amazon, las cuales ofrecen el servicio por 9,99 euros al mes. De manera que, TIDAL por el mismo precio que las anteriores nos ofrece una suscripción en Alta-fidelidad, además de una tarifa de 19,99 euros si queremos tener acceso a calidad de estudio " Master Quality Authenticated MQA”. En el caso de Deezer el precio actual es de 10,99 euros, que obtendremos después de disfrutar de un mes gratis. Y, por último, Qobuz nos ofrece la misma calidad de sonido por 12,50 euros al mes. Aunque es un poco más elevado no dista mucho de los anteriores. Además, Apple ofrece Apple Music Classical totalmente gratis con la suscripción estándar.

Algo que debería valorar Spotify si quiere atraer a los usuarios que consumen música en Alta calidad. Además, debemos tener muy en cuenta que para apreciar la diferencia de sonido que ofrece la música Hi-Fi tenemos que disponer de equipos compatibles. Hasta el lanzamiento y puesta en marcha de la nueva suscripción tiene tiempo aún para recapacitar y ajustar el precio para igualarse con el resto y ser más competitivo. Si sigue por esa línea no conseguirá atraer a nuevos usuarios, ya que una de las razones para cambiarse de servicio es mejorar la calidad del servicio y sobre todo reducir el precio.