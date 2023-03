Apple Music Classical ya está llegando a todos los usuarios

Hace unos días os contábamos que Apple Music Classic estaba ya camino de nuestros iPhone. Se trata de la variante de la plataforma de música de Apple dedicada en exclusiva a la música clásica. Esta de momento se había anunciado, pero todavía no estaba disponible nada más que para algunos usuarios. Ahora eso ha cambiado, y son muchos los que ya han tenido acceso a esta nueva plataforma de música, que no le va a costar un céntimo a los actuales usuarios de Apple Music, porque será una plataforma complementaria.

Ya está disponible

Concretamente nosotros sí hemos tenido la posibilidad de acceder ya a la app en la App Store. Hasta ahora ya estaba, pero solo para ser notificados de su disponibilidad. Ahora ya es posible acceder a ella e instalarla desde la tienda de Apple. Por lo que su expansión global ya es un hecho y lo más normal es que ya puedas acceder a ella desde tu iPhone. Y es bastante curioso, porque la app lógicamente está conectada con nuestro ID de Apple, y por tanto comparte toda la información de nuestra actividad a lo largo de los años dentro de Apple Music.

Apple Music Classical | Tecnoxplora

Eso quiere decir que desde el mismo momento en el que entres en la app podrás ver ya tus reproducciones recientes de música clásica si es que estas se han dado. En este caso me he encontrado con algunos temas instrumentales, que no calificaría de música clásica, entre mis reproducciones recientes. Así que la conexión con la app original de Apple Music es total desde luego.

Misma experiencia, pero clásica

Podemos esperar exactamente la misma experiencia de uso que con el Apple Music tradicional, la misma interfaz y también la calidad de sonido, lo que es sin duda uno de los puntos fuertes de la apuesta de Apple. Que podemos considerar como probablemente la más completa entre las plataformas de música en la actualidad. Y lo es por dos factores relacionados entre sí. Uno es la calidad de reproducción, ya que podemos disfrutar de sonido Hi-Res, o dicho de otra forma, de alta resolución. Y por otro lado todo ello prácticamente al mismo precio que Spotify, que no cuenta con esta modalidad de sonido.

Apple Music Classical | Apple

Hay otras plataformas como Amazon Music que lo ofrecen también a este precio, pero ahora la oferta de Apple va más allá. Y es que con una suscripción nos da acceso a dos apps diferentes, la estándar y esta nueva Apple Music Classical. Por tanto, con este movimiento Apple se está tomando sin duda muy en serio convertirse en algún momento en líder en el streaming de música, estando cada vez más cerca de Spotify. Eso sí, de momento los usuarios de Android tendremos que esperar un poco más para poder contar con esta app en la Play Store. Porque de momento, y como era de esperar, solo está disponible para los que cuenten con un dispositivo de Apple con acceso a la App Store, principalmente los iPhone y los iPad. Desde luego si te gusta la música clásica y tienes un iPhone, estás de enhorabuena.