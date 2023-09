Cómo copiar los contactos de tu teléfono a una tarjeta SIM

Cambiar de móvil o restaurar el sistema en nuestro teléfono móvil es cada vez más sencillo. Gracias a las copias de seguridad de nuestras cuentas y aplicaciones es mucho más fácil traspasar los datos. Por norma general nuestros contactos se suelen guardar en nuestra cuenta de usuario, pero existe otra forma de hacerlo y es en la propia SIM, te contamos cómo hacerlo.

Guarda tus contactos en la SIM

Antes de la llegada de los teléfonos inteligentes podíamos elegir dónde queríamos guardar los números de teléfono de nuestros contactos. Podíamos hacerlo en el propio teléfono o en la SIM. Pero esta posibilidad ha desaparecido y ahora solemos elegir entre el propio dispositivo o nuestra cuenta de usuario. De manera que, si tenemos que restaurar el sistema o cambiarnos de dispositivo, al añadir nuestra cuenta de usuario estamos traspasando todos los datos de un dispositivo a otro.

Copia tus contactos a la SIM | TecnoXplora

Si queremos guardar los datos en la tarjeta SIM, ya sea porque queramos conservarlos en una ubicación más por si acaso o porque solo queramos traspasar los contactos desvinculando estos de nuestra cuenta de usuario podemos hacerlo. Aunque para ello necesitamos hacer uso de una aplicación.

Se trata de Copiar a la tarjeta SIM, la cual podemos descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones de Google. La app es una potente herramienta de gestión de contactos. Gracias a esta la transferencia única y exclusiva de nuestros contactos entre dispositivos es posible. Ya que permite no sólo copiar los datos a la SIM sino también hacerlo a la inversa y copiar desde esta a los diferentes dispositivos. Y sin necesidad de logarnos en nuestra cuenta de usuario desde el nuevo dispositivo. De este modo nos aseguramos de transmitir solo la información que deseamos.

La app permite llevar a cabo diferentes acciones, además de la principal de copiar los datos del teléfono a SIM y viceversa, también tenemos la opción de exportar y guardar los contactos en un documento vcard o incluso importar de forma fácil está información a través de un código QR. Del mismo modo tenemos la opción de añadir, editar o borrar los registros antes de transferirlos. Copiar los datos de contacto, permite compartirlos de una forma rápida y sencilla con un iPhone. Las SIM son compatibles en ambos sistemas y estaremos transfiriendo los datos entre ambos dispositivos en formato vcard con toda seguridad.

Aunque el uso de este sistema tiene sus limitaciones, ya que nos vemos limitados por la propia capacidad de la tarjeta que no es mucha, aunque los datos de contacto no consumen mucha memoria. Por lo que puede no que se copien todos los registros. De manera que es recomendable no eliminar los contactos sin verificar que no nos falta ninguno. La app es compatible con multitud de fabricantes y admite teléfonos con Doble SIM, por lo que podremos copiar en un mismo archivo los contactos de ambas SIM unificándolos en un mismo lugar. Además, lo haremos de forma segura ya que no necesita de una cuenta de Google para funcionar además de no compartir información a través de Internet.