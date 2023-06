¿Han desaparecido los contactos de tu iPhone? Así puedes recuperarlos

Para muchos usuarios sus smartphones son como parte de sí mismos. Todos sus contactos y números de teléfono se encuentran en la memoria de estos y no en la suya propia por lo que sin ellos están incomunicados del mundo. Es por eso de la importancia de tener la agenda actualizada y que todos los contactos estén disponibles. Por lo que si has notado que no se muestran los nombres de todos los contactos de la agenda de tu iPhone esta puede ser la solución.

Muestra los nombres de los contactos

Guardar los contactos en la agenda nos ayuda no solo a tenerlos organizados sino también disponibles cuando tengamos acceso a ellos por lo que es necesario tener identificados a todos nuestros contactos. Hay veces que por diferentes motivos no se muestra correctamente el nombre del contacto. Para solucionar este tema, tenemos varias opciones.

Sincronizando contactos en el iPhone | Roel Kramer

Una norma no escrita en el mundo de la tecnología es que, si no funciona algo correctamente o tenemos algún problema, lo primero es reiniciar. Uno de los dispositivos que no solemos apagar son nuestro smartphone. Pueden pasar días, semanas o incluso meses sin que los apaguemos o los reiniciemos y eso puede provocar que algunos procesos se queden atascados y que funcionen correctamente. El primer paso para solucionar el problema es reiniciar o apagar el teléfono y volver a iniciarlo.

Si reiniciando el iPhone no se ha solucionado el problema, el siguiente paso es volver a sincronizar nuestros contactos con iCloud. En la nube se guarda una copia de seguridad con todos los contactos, de manera que podemos deshabilitar Cloud y volverlo a habilitar para reiniciarlo.

Para ellos, desde las opciones de configuración del iPhone, pulsa sobre “icloud” mostrar todo. De modo que en todas las apps que hacer uso de los contactos desactiva esta opción. pero antes selecciona “conservar en mi iPhone”. Hecho esto, vuelve a habilitar de nuevo los contactores. Si encontramos repetidos debemos optar por fusionar los contactos. Un proceso que puede durar unos minutos.

Debemos comprobar si ha funcionado la opción anterior, si no llega el momento de comprobar si hemos ocultado algunos de ellos. La forma en que se almacenan los contactos permite ordenarlos según sus cuentas y este puede ser el motivo por el que no se muestre. Estos se organizan por grupos y debemos comprobar que todos están visibles.

Esto lo haremos a través de la aplicación “ teléfono ”

” Después de abrirla, selecciona la pestaña contactos y en la esquina superior izquierda sobre “ listas ".

". Entre las opciones disponibles, selecciona “todos los contactos” de esta forma tendremos acceso a todos los guardados.

En el caso de que el problema se deba a una pérdida de información, podemos recuperarlos desde iCloud, para ello accede al sitio web de Cloud y pulsa sobre tu cuenta, y elige entre las opciones “recuperación de datos” que se encuentra en la parte superior. Y a continuación en “restaurar contactos”. De esta forma, transcurridos unos minutos, obtendremos de nuevo todos nuestros contactos. Como última opción siempre podemos hacer uso de una herramienta de reparación de datos de terceros.