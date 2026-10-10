Cómo activar el sonido espacial para tus auriculares con un Google Pixel

Los polifacéticos teléfonos móviles se han convertido por derecho propio en auténticos centros de entretenimiento. A través de sus pequeñas pantallas de gran calidad, vemos todo tipo de contenidos, ya sean series o películas con la mayor calidad. Lo mismo sucede con el sonido, que debe acompañar a estas. Son muchos los usuarios que esperan obtener la misma calidad. Es por ello que Android ha incorporado una serie de opciones avanzadas entre las que destaca el sonido espacial. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de este ajuste.

Qué es, para qué sirve y cómo se activa el Audio Espacial en Android

Una tecnología de procesamiento de audio envolvente la cual genera la sensación de estar frente a un sistema compuesto por varios altavoces físicos, con la diferencia de que lo hacemos contando solo con unos auriculares o altavoces integrados. Con lo que conseguimos un sonido mucho más natural e inmersivo.

Mejora el sonido activando el sonido espacial | TecnoXplora

De manera para evitar que percibamos el sonido de una forma plana, el sistema procesa las pistas de audio multicanal y crea una sensación tridimensional. Distribuyendo los elementos sonoros alrededor de la cabeza creando un espacio sonoro virtual. Por lo que creemos que el sonido proviene de diferentes puntos, al igual que sucede en un sistema de sonido envolvente de alta gama, llega desde delante, detrás y ambos lados.

Un efecto que se amplifica si además hacemos uso de dispositivos compatibles como los Pixel Buds Pro en los que además de sentir el sonido alrededor nuestro. Se produce también el seguimiento del movimiento de la cabeza. El sistema cuenta con una serie de sensores que detectan el movimiento para ajustar el sonido de forma dinámica. Así cuando la movemos hacia un lado y otro, el origen del sonido lo encontrarás hacia el lado que te oriente. Manteniendo el resto de sonido anclado ofreciéndonos la sensación de que el sonido llega como si estuviéramos frente a un televisor real.

Configurar este ajuste es de lo más sencillo, tan solo debemos contar con un dispositivo compatible y seguir los siguientes pasos:

Entra en los ajustes del teléfono. pulsando sobre el icono de la rueda dentada.

del teléfono. pulsando sobre el icono de la rueda dentada. Deslízate y busca la sección “sonido” donde debemos localizar “sonido y vibración”

En este debemos acceder a la pestaña “audio espacial”

También puedes usar la herramienta de búsqueda para localizar más rápidamente el ajuste. O incluso hacerlo desde los propios auriculares o desde los a justes del Bluetooth.

Busca y selecciona la opción de “audio espacial” pulsando el interruptor que encuentras junto a esta opción.

pulsando el interruptor que encuentras junto a esta opción. Activa también la opción “seguimiento de la cabeza” para que esté disponible al reproducir contenido compatible.

Una función que nos permite sacar el máximo partido a nuestros contenidos preferidos, convirtiendo cada reproducción en una experiencia envolvente, de alta calidad y sobre todo realista.