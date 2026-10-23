El nuevo Haylou Velo es un nuevo smartwatch bueno, bonito y barato

Tener un reloj inteligente es algo al alcance prácticamente de cualquiera, si tenemos en cuenta que los precios que hoy en día se barajan en muchos dispositivos de la gama de entrada son accesibles para el grueso de consumidores. Precisamente hoy nos fijamos en un reloj que cumple las tres B, es bueno, es bonito y es barato, y eso en un wearable se resume en muchas funciones, variadas y versátiles, así como por un precio muy accesible. Todo eso lo cumple el nuevo Haylou Velo.

Ficha técnica del Haylou Velo

Hablamos de un dispositivo de precio accesible que nos brinda componentes de calidad, como por ejemplo una pantalla AMOLED que tiene una diagonal bastante generosa de 1,96 pulgadas. Esta ofrece una resolución de 410 × 502 píxeles y alcanza un nivel de brillo máximo de hasta 1.500 nits. Por tanto, podremos disfrutar de colores vivos y detalles nítidos en la muñeca, lo que facilita la lectura e interacción incluso en entornos exteriores con luz solar intensa.

Haylou Velo | Haylou

El reloj cuenta con un marco medio fabricado en aleación de zinc, acompañado de un cristal frontal 2.5D y botones hechos de aleación de aluminio, por lo que el precio no es excusa para no montar componentes de calidad. Por lo que nos brinda una apariencia limpia. A la hroa de hacer seguimiento de nuestra actividad, este smartwatch incluye más de 100 modos deportivos y un sistema de seguimiento de la actividad física de nuestro día a día.

En lo que a consumo de energía se refiere, integra una batería de 300 mAh, que ofrece una autonomía de hasta siete días de uso continuo, dependiendo de los ajustes elegidos y la intensidad de nuestro uso. La carga inalámbrica es especialmente cómoda a la hora de recargar la batería para hacerlo de la manera más rápida posible. Posee una clasificación de resistencia al agua de 1 ATM, lo que significa que soporta salpicaduras cotidianas y lluvia ligera, aunque la marca aclara expresamente que no está destinado para nadar ni ducharse.

Algunas funciones que nos ofrece son llamadas por Bluetooth y notificaciones inteligentes directamente en el reloj. Así como control remoto de la reproducción de música y activación de la cámara del smartphone. Integración de un asistente de voz y función de búsqueda del teléfono o la capacidad exclusiva para usuarios de Android de responder mensajes de WhatsApp directamente desde la muñeca, desde la pantalla de este reloj.

Es un reloj que ofrece muchísimas opciones de personalización, tanto en su diseño externo, como en el de su pantalla. Viene con dos correas, una de ellas texturizada de olas, orientada a ofrecer un aspecto diferente y estilizado para actividades cotidianas o eventos informales. La correa de silicona suave ha sido diseñada para disfrutar del reloj desde la comodidad mientras hacemos ejercicio, entrenamientos e intensas jornadas de actividad.

Y respecto de su pantalla, cuenta con más de 200 esferas de reloj en línea, soporte para esferas personalizadas, cuatro diseños para el menú principal y cinco estilos visuales distintos. El precio con el que se ha lanzado en distintas tiendas, desde Amazon a las tradicionales chinas, es de alrededor de 40 euros.