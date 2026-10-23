El Vivo Y600 se estrenará la próxima semana con batería de 10.000 mAh

La firma china está cerca de lanzar otro smartphone de la gama Y, que es una de las gamas más populares que se venden actualmente en España, y que en el futuro podría recibir en nuestro país a este nuevo modelo, el Y600. Un terminal que desde luego va a destacar por una batería grande, no monstruosa, con una capacidad que es el doble de lo habitual entre los móviles de gama media, y eso es mucho decir conservando un perfil razonablemente delgado y un peso liviano para tamaña batería.

Se estrenará la próxima semana

Ha sido la propia Vivo la que ha compartido que el futuro Vivo Y600 se presentará el próximo 30 de octubre en China, y lo hará con una batería enorme de 10.000 mAh. Como decimos, la media de las baterías en móviles de este tipo es de 5.000 mAh, por lo que desde luego vamos a tener energía para dos o tres días, todo gracias a la tecnología de silicio que permite tener baterías de mucha más capacidad en el mismo espacio donde antes eran mucho menos capaces.

Respecto de otras características que se han filtrado antes sobre este smartphone, sabemos que contará con un chip muy solvente, como es el MediaTek Dimensity 7300e, que es uno de los más potentes de la firma china para móviles de gama media. Por tanto, es un móvil que se va a ubicar en una zona alta de la gama Y. La cámara de fotos de este teléfono sería de 50 megapíxeles. Mientras que se espera también que ofrezca la máxima resistencia al agua y al polvo, con certificación IP68.

No será el único modelo que se lance la próxima semana, ya que también conoceremos el Vivo Y600 Pro, del que conocemos también algunas características. Este tendría una pantalla de 6,83 pulgadas, resolución 1.5K LPTS, así como un procesador MediaTek Dimensity 7300e, que es el mismo del Y600 estándar en el que nos hemos fijado hoy. Este modelo tendría dos sensores de 50 megapíxeles, y gracias a ese procesador, ofrecería conectividad 5G. Además, contaría con una capacidad incluso superior de su batería, con nada menos que 10.200 mAh.

Se presentarán el próximo 30 de octubre en China, y respecto de si estará a la venta en España más adelante, podríamos ser moderadamente optimistas. Ya que esta gama cuenta con cuatro modelos a la venta en España. Eso sí, no de la gama 500 o 600, por lo que Vivo tendría que aportar por esta gama en nuestro país, y es algo que no hay que descartar. Eso sí, es difícil, sobre todo que podamos ver baterías de 10.000 mAh sabiendo lo difícil, o casi imposible, que es que una batería de 10.000 mAh pueda comercializarse en España, sencillamente porque es prácticamente imposible transportarla hasta España.