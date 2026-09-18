¿Qué son y para qué sirven los atajos en tu iPhone?

CREAR AUTOMATIZACIONES
¿Qué son y para qué sirven los atajos en tu iPhone?
Así es como la inteligencia artificial nos ayuda a crear automatizaciones de una forma fácil y rápida para hacer más en menos tiempo con nuestro iPhone.
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El ritmo de evolución de las aplicaciones y sistemas operativos es vertiginoso, los desarrolladores nos hemos acostumbrado al lanzamiento de nuevos sistemas cada año. Con un firme propósito, quedarse atrás en aplicar las últimas innovaciones. Sobre todo en lo que a Inteligencia artificial se refiere. A continuación te contamos cómo ha cambiado la App de atajos de Apple.
¿Qué es la app Atajos y cómo ha evolucionado?
Una de las aplicaciones hasta ahora infravaloradas es esta app. La cual para muchos usuarios resultaba difícil de usar, aunque en realidad su dinámica se basaba en establecer un activador y una acción, e incluir algunas variantes condicionales, para que se ejecutará de forma automática. Conseguir hacer funcionar una de estas rutinas nos llevaba algún tiempo y en algunas ocasiones varias pruebas y error. Por lo que desanimaba mucho a los usuarios para utilizarla. Basada en la programación por bloques, necesitamos una mente analítica, de acción reacción, para sacarle el mayor progreso
Ya no es necesario ser un programador o un usuario avanzado para realizar automatizaciones. Con apps como Atajas hemos sido capaces durante años de simplificar las tareas cotidianas, encadenando acciones de forma secuencial.
Un uso que estaba supeditado a aprender y entender cómo funciona lo cual nos llevaba a encadenar bloques de programación. Algo que cambia de forma radical con la integración de los modelos de inteligencia artificial.
Con la llegada de esta tecnología cambia la forma en la que interactuamos con la app Atajos. En vez de construir los flujos paso a paso, podemos simplemente pedirle lo que necesitamos, algo que podemos hacer fácilmente usando su función de descripción conversacional. Redactando la petición usando un lenguaje natural.
La petición es analizada por los modelos, y nos ofrece una solución de forma autónoma. Un proceso interactivo en el que si lo necesitamos nos pedirá la información necesaria para llevar a cabo la tarea. Ya sea pedirle ayuda para conectar nuestro teléfono al bluetooth del coche o cualquier otra cosa que podamos necesitar.
Otros de los cambios más significativos en la gestión de de las rutinas mediante automatizaciones unificadas. Donde los activadores y las condiciones no operan en un ecosistema fragmentado, sino que se integran de forma fluida, permitiendo incluso la cooperación con otros usuarios e incluso exportarlas.
Una nueva funcionalidad que acerca la app a un mayor número de usuarios, que hasta ahora, siendo ahora apta para todo tipo de público. Derribando la barrera que suponía la programación, gracias a una interfaz conversacional de lo más intuitiva. Convirtiendo las ideas de los usuarios en acciones personalizadas en cuestión de segundos. Mejorando así su funcionalidad al mismo tiempo que aumenta nuestra eficacia y potenciando al máximo las capacidades de sus dispositivos.
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