Google estaría trabajando en un modo incógnito para Gemini Live

Los modos incógnito de Google en sus respectivas apps, sobre todo en Chrome, son realmente apreciados por los usuarios. Y es que no se trata solo de no dejar rastro, sino de que, si le prestamos a alguien nuestro smartphone, sea capaz de poder navegar por la red sin tener que acceder a nuestra información personal, a nuestras búsquedas, historial de sitios vistos y un largo etcétera de información que se almacena cuando lo usamos. En esta ocasión, hemos conocido que Google podría dotar de algo similar a la IA de Gemini, en su modalidad más interesante, la que usamos en vivo.

Una nueva función en desarrollo

Como suele ser habitual en el desarrollador AssembleDebug, la función ha sido descubierta en el código del software de Google. Es sin duda algo que echamos en falta en nuestros móviles, un modo de incógnito que nos permite consultar a la IA sin dejar rastro. El caso es que parece que Gemini Live podría estrenar un modo de uso similar a lo que estamos hablando, porque se denominaría Efímero, algo que evidentemente nos sugiere que puede ser un modo en el que nuestras consultas tengan fecha de caducidad.

Y es que, como vemos en Android Authority, han compartido las líneas de código donde precisamente se habla de ese modo efímero dentro de Gemini Live. Esto se ha visto en la versión 17.59.17 de la app de Google, que es la que integra a Gemini en su variante Live del asistente. Concretamente, parece que este modo efímero tendría que ver con el vídeo en directo, estas son esas apariciones en el código.

Ephemeral Video Mode in Live

Enable ephemeral mode for video input in Live sessions.

Es de esperar que esta función lo que ofrezca sea una forma de interactuar con la IA sin dejar rastro, incluso si grabamos vídeos, que estos simplemente sean efímeros y una vez e hayan utilizado, se borren por completo. Normalmente, cuando hacemos este tipo de cosas en los chats de Gemini, las fotos y vídeos que hacemos con el móvil para ilustrar una consulta, suelen almacenarse, de esta manera ya no sería así, y se borraría de inmediato para no dejar un rastro en el teléfono que pueda ser seguido por alguien más.

De alguna manera, parece que se trata de una extensión de los chats temporales de Gemini, que, como sabéis, sí desaparecen una vez que los cerramos, para que también funcionen con la modalidad de grabación de vídeo del asistente cuando habla de forma natural con nosotros mediante esta variante Live. De momento son unas líneas de código, pero es de esperar que se conviertan en algo real en cuestión de semanas, previo paso por una versión beta para comprobar cómo crece esta función.