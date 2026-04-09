Así de sencillo es limpiar tu kindle de libros fantasma

Por norma general los contenidos de los que disfrutamos en nuestros libros electrónicos no suelen tener un gran tamaño. Aunque con el paso del tiempo y la acumulación de estos, terminen ocupando más espacio del que disponemos y nos vemos obligados a realizar tareas de gestión, para poner algo de orden y recuperar espacio. A continuación, te contamos cómo organizar la biblioteca de tus dispositivos Kindle.

Trucos para organizar la biblioteca de tu Kindle

Por muy organizados que creamos ser, nuestros dispositivos tienen una alta probabilidad de convertirse en un auténtico cajón desastre lleno de libros que hemos leído, documentos personales antiguos, libros que no terminamos de leer y otros descartes. A todos estos contenidos podemos considerarlos como “libros Fantasmas”

Ordenadno el contenido digital de la biblioteca de un kindle | TecnoXplora

Muchos usuarios, cada cierto tiempo limpian sus dispositivos de archivos que ya no son válidos sin tener en cuenta de que esto solo lo elimina del dispositivo de forma física. Lo que desconocen es que no se elimina de su cuenta. En el ecosistema de Amazon, estos siguen estando disponibles para su descarga. Para solucionar este problema lo más conveniente es hacer una buena gestión del almacenamiento desde la web de Amazon.

Si lo que quieres es eliminar para siempre los archivos, para que no estén disponibles ni en tus dispositivos ni en la nube, puedes hacerlo de una forma mucho más rápida y sencilla siguiendo los siguientes pasos:

En el navegador web se accede a la página principal de Amazon, debemos logearnos con la cuenta vinculada a nuestro Kindle.

de Amazon, debemos Una vez en nuestra cuenta en el menú “cuentas y listas” que encontramos en la esquina superior de la pantalla, selecciona en el desplegable “gestionar contenido y dispositivos”

que encontramos en la esquina superior de la pantalla, selecciona en el desplegable En la pestaña contenido, encontramos todo lo que hemos comprado o enviado a nuestros dispositivos. Podemos filtrar los contenidos para ordenar la vista, seleccionado documentos, muestras o libros.

para ordenar la vista, seleccionado documentos, muestras o libros. Junto a cada uno de los títulos encontramos una casilla, marca todas y cada una de los que quieras eliminar para siempre.

para siempre. Por último, solo queda ejecutar la acción, pulsando el botón “ eliminar ”

” Antes de que desaparezcan por completo debemos confirmar que queremos continuar, ya que, si entre los títulos seleccionados se encuentra alguna compra, si lo hacemos, debemos volver a pagar para recuperarla.

ya que, si si lo hacemos, debemos Ahora solo nos queda sincronizar nuestro Kindle, para lo cual debe estar conectado por Wifi y pulsar el botón “sincronizar”

Una forma de organizar nuestra librería sin perder aquellos títulos por lo que hemos pagado, es organizarla por colecciones. Lo que permite crear páginas virtuales en las que agrupar los libros por categorías y quitándose de la vista principal sin borrarlos. Una simple opción que no solo nos permite eliminar todo aquello que ya no queremos y que nos ocupa espacio de almacenamiento en nuestro dispositivo, sino que además recuperamos espacio en la nube vinculada a nuestra cuenta.