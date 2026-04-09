Todos estos Kindle dejarán de tener soporte por parte de Amazon, ¿Está el tuyo entre ellos?

Millones de usuarios en todo el mundo van a ver cómo sus ebook Kindle de siempre van a dejar de tener soporte por parte de Amazon. Es habitual que los fabricantes dejen de actualizar o cortar toda compatibilidad con sus servicios, en muchos casos esenciales para poder seguir utilizándolos. Y lo hacen normalmente cuando estos ya no son relevantes o suponen un pequeño porcentaje de sus usuarios activos.

Pero hay dispositivos que por su naturaleza podrían ser casi eternos, como es el caso de los lectores de ebook, como los Kindle. Estos, por muchos años que tengan, seguirían siendo totalmente funcionales, salvo que como ahora los de Bezos, corten todo soporte para poder seguir descargando nuevos Kindle de su tienda.

¿Cuándo acaba el soporte?

Amazon ha comenzado a enviar a los usuarios de estos modelos afectados un correo electrónico donde se les notifica que el próximo 20 de mayo sus Kindle dejarán de tener soporte por parte de Amazon. Entre estos se encuentra el primer Kindle lanzado por la tienda, que este año cumple 19 años nada menos. En el mismo correo, se envía a los afectados un código de descuento del 20% para hacerse con un nuevo Kindle. Según la tienda, solo el 3% de los usuarios de Kindle se verán afectados por este fin del soporte, algo que podría extenderse a varios millones de unidades.

Portada Kindle | Foto-de-Shayna-Douglas-en-Unsplash

¿Qué modelos de Kindle dejarán de tener soporte?

Según los detalles compartidos por Amazon, se verán afectados todos los modelos de Kindle lanzados en 2012 o antes, por lo tanto, a todos los lanzados a lo largo de un lustro desde que se presentara el primer modelo. La lista completa de Kindle afectados es la siguiente:

Kindle de primera generación.

Kindle 2ª Generación.

Kindle DX.

Kindle DX Graphite.

Kindle 4.

Kindle Touch.

Kindle 5.

Kindle Paperwhite de primera generación.

Pero no solo lectores de libros electrónicos, sino también algunas tabletas de Amazon dejarán de tener soporte. Es el caso de las Kindle Fire HD 7 y Kindle Fire HD 8.9 lanzadas en 2012.

¿Cómo afecta esto a los dispositivos sin soporte?

Pues sobre el papel, tu futuro Kindle, si es uno de estos afectados, podría convertirse en un bonito pisapapeles. Porque primero dejaremos de tener acceso a la tienda, por lo que no podremos descargar nuevos libros comprados en esta. Recordemos que la posibilidad de copiar libros desde un dispositivo USB ya se ha eliminado en anteriores actualizaciones, y que al no tener acceso a la tienda lo normal es que tampoco podamos enviar libros mediante correo electrónico, que como sabéis, se convierten automáticamente para poder acceder a ellos.

Por tanto, solo podremos seguir leyendo todos los libros que hayamos descargado en el Kindle antes del 20 de mayo. Y muy importante, si restablecemos el Kindle, no podemos vincularlo nunca más a nuestra cuenta, por lo que en ese caso tan siquiera tendríamos acceso a los libros descargados. En definitiva, que Amazon terminará obligando a quienes quieran seguir en el ecosistema Kindle a comprarse un nuevo lector, o bien empezar a leer libros desde su móvil con su cuenta habitual.