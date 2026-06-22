La legendaria Commodore regresa con un teléfono de concha con Linux

Muchos recordamos con extremo cariño el Commodore 64, uno de los ordenadores personales más queridos en los años 80. Este nos dejaba boquiabiertos con sus gráficos a color, y ahora, lo que queda de aquella marca, con ese arcoíris como código visual, ha lanzado un teléfono realmente retro, con unas características bastante interesantes, y que nos recuerda a los móviles básicos de concha. Pero en este caso con un enfoque diferente, ya que viene acompañado de miles de apps, algo que no suele ser habitual en este tipo de dispositivos.

Así es el nuevo Commodore Callback 8020

Este es un teléfono que ha sido diseñado para acabar con esa auténtica intoxicación digital en la que vivimos día tras día. Y es que este bloquea a nivel de sistema las redes sociales y los navegadores web. Este teléfono pasa de las principales herramientas de comunicación. Ya que no incluye aplicaciones de correo electrónico ni herramientas empresariales como Slack o Teams.

También prescinde de la inteligencia artificial integrada en el sistema, apuesta por una experiencia tecnológica más humana y tranquila. La clave está en el software de este móvil, que a nivel externo parece un Nokia o Samsung de principios de siglo. Porque funciona con Sailfish OS, un sistema operativo basado en Linux que prioriza la privacidad del usuario al no comercializar datos y no requerir cuentas de inicio de sesión obligatorias.

Y aunque no cuenta con Google Play, puede ejecutar el 99% de las aplicaciones de Android mediante un entorno aislado y seguro. Y es que no le falta de nada, a pesar de su formato tan retro, ya que viene con WhatsApp preinstalado y es compatible con utilidades modernas como mapas, aplicaciones de transporte privado como Uber o Lyft, servicios de música como Spotify, podcasts, e incluso permite acceder a iMessage mediante una aplicación de puente de terceros llamada OpenBubbles.

A nivel de hardware, es un teléfono bastante competente dentro de las limitaciones de su formato. Ya que cuenta con una cámara trasera Sony de 48 megapíxeles y una cámara frontal para hacer videollamadas. Ofrece chips de sonido de alta fidelidad DAC, radio FM y auriculares de grado audiófilo incluidos en la caja, lo que no es nada habitual.

Además, viene con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, que no encontrarás en ningún móvil similar . Además, tiene una batería extraíble, por cierto, cuenta con conectividad 4G y Wi-Fi en lugar de 5G. Permite el desvío de llamadas y usar varias SIM. Y por supuesto, no podía faltar el lado más retro de este teléfono, siendo un auténtico Commodore, porque ofrece varias características geniales en este aspecto.

Incluye tonos de llamada chiptune generados por el clásico chip SID, una selección de juegos de Commodore 64, el clásico Snake, y carcasas traseras intercambiables en colores llamativos. Utiliza un sistema de notificaciones mediante cinco luces LED en forma de cúpula, donde cada color indica un evento específico de forma sutil. Eso sí, no esperes un teléfono barato, de esos de 50 o 60 euros, porque el nuevo Commodore Callback 8020 se ha lanzado por 499 dólares.