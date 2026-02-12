Así puedes traducir llamadas en tiempo real con tu Google Pixel 10

Son muchos los avances que ha traído consigo la inteligencia artificial, quizás uno de los que mejor acogida ha tenido entre los usuarios haya sido el de la traducción simultánea. Algo con lo que hemos fantaseado desde hace décadas y que por fin se ha hecho realidad. A continuación, te contamos cómo traducir tus llamadas telefónicas en tiempo real.

Traduce el contenido de tus llamadas en tiempo real

En nuestros dispositivos móviles encontramos una amplia variedad de funcionalidades nuevas, muchas de estas impulsadas por la inteligencia artificial, y como es el caso de Live Translate o traducción en directo. Una función que se encuentra en proceso de prueba y que no está disponible por el momento para todos los usuarios. Por el momento, solo tienen acceso los usuarios de teléfono Google suscritos a tu programa de beta.

Una funcionalidad a la que accedemos desde el menú de llamada de la app teléfono de Google.

Tras iniciar una llamada, ya sea porque la realicemos nosotros o la recibamos, tras descolgar, aparecerá en la pantalla la opción “Traducción de voz”

Pulsando sobre esta, podremos escuchar tanto el mensaje original como su traducción, con una voz que simula la nuestra y la de la persona con la que hablamos.

y la de la persona con la que hablamos. Para que funcione correctamente, previamente debemos seleccionar el idioma desde los ajustes de nuestro teléfono.

De manera que escuchamos lo que nos tienen que decir, y en cuestión de décimas de segundo nos ofrece la traducción al idioma que hemos seleccionado.

Lo mismo sucede en el teléfono de la persona con la que mantenemos la conversación, en su caso, escuchará nuestro mensaje original y a continuación la traducción del mensaje en su idioma.

Gracias a esta, traducir una conversación fluida en cuestión de segundos es posible, incluso sin tener conexión a Internet. Esto es posible por una combinación de hardware y tres capas de inteligencia artificial trabajando al mismo tiempo. Todo esto es posible tras el desarrollo del procesador Google Tensor, que, a diferencia del resto, que están diseñados para la velocidad de cómputo, este está construido siguiendo un enfoque de aprendizaje automático (machine learning). Esto le permite realizar billones de operaciones por segundo, evitando la latencia y sin pasar por servidores externos, por lo que se garantiza al máximo la privacidad. Ya que los datos de nuestra llamada no salen de nuestro teléfono. Un proceso que cuenta con tres pasos fundamentales.

En primer lugar, captura el audio de la persona que habla. A través de una red neuronal se analizan las ondas sonoras y las transcribe a texto en el idioma original. Diferenciando entre ruido de fondo y entendiendo los diferentes acentos.

en el idioma original. Diferenciando entre ruido de fondo y entendiendo los diferentes acentos. Tras este primer análisis, en el que el audio se convierte en texto, se procede a la traducción de las oraciones completas para entender su contexto y gramática, convirtiéndolo de un idioma a otro con gran naturalidad.

de las oraciones completas para entender su contexto y gramática, convirtiéndolo de un idioma a otro con gran naturalidad. El último paso reside en transformar de nuevo el texto en voz, utilizando para ello un sintetizador a través del cual le llega al usuario.

Con funcionalidades como estas se derriban todas las barreras que el idioma supone, de manera que la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en un puente cultural.