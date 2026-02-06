NOVEDADES EN ANDROID
Prácticamente todos los móviles Android serán compatibles con AirDrop en 2026
Uno de los responsables del sistema operativo ha asegurado que esta función dejará de ser exclusiva de los Pixel 10.
Durante años el envío de archivos entre móviles Android y los iPhone ha sido más bien escaso. Algunos fabricantes como Oppo han apostado por ello mediante alternativas interesantes, pero al final en la mayoría de casos y fabricantes, hemos tenido que recurrir a otros tipos de alternativas que al final no son tan eficientes ni rápidas como, por ejemplo, Quick Share, o el propio AirDrop entre dispositivos de Apple. Ahora Google convertirá esto en historia, al hacer compatible para todos los usuarios de Android este método de envío de Apple a través de Quick Share.
Google lo lleva a todos los smartphones Android
Como sabéis, a lo largo de 2025 Google hizo compatible a los Pixel 10 con AirDrop, pudiendo intercambiar archivos de manera rápida con otros iPhone a través de un Quick Share especialmente diseñado para poder llevarlo a cabo. Ahora Google está dejando atrás esa prueba con los Pixel 10 y confirma que llevará esta funcionalidad al resto de móviles Android que puedan utilizar Quick Share.
Ya en el momento de estrenar Google esta función, se pudo comprobar que podría ser exclusiva de los Pixel 10 solo por tiempo limitado. Y es que la funcionalidad estaba diseñada para formar parte de Quick Share, y no solo de los Pixel 10. Ahora se confirma que esto será así finalmente, y que a lo largo de 2026 podremos disfrutar de esta conectividad en otros móviles Android, en todos aquellos con esta función disponible.
Desde Android Authority han podido comprobar que va a ser así, ya que han recibido la confirmación por parte del mismísimo vicepresidente de ingeniería de Android, Eric Kay. Este les ha confirmado que la compatibilidad con AirDrop de Quick Share llegará a muchos más dispositivos a lo largo de 2026. De esta manera se derribará una de las mayores barreras que han existido tradicionalmente entre los móviles Android y los de Apple.
Pero esto no solo abre la puerta a no solo a intercambiar archivos con iPhone, porque como recuerda el propio responsable de Google a este medio, esta compatibilidad se extenderá también a los iPads y MacBooks, por lo que podremos enviar archivos desde nuestro móvil Android con todos estos dispositivos de Apple, lo que sin duda alguna va a poder enriquecer la relación de los usuarios Android con el ecosistema de Apple, que generalmente ha estado muy cerrado, y desde luego esta apertura no se va a producir por voluntad de los de Cupertino.
