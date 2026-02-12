Qué plegable te conviene más, ¿de tipo libro o concha?

La evolución de los plegables, ha dejado atrás problemas del pasado, que implican crujidos de la bisagra o pantallas que se despegaban. Dejando de ser tan frágiles o simples prototipos. Alcanzando un grado de madurez que permite su uso diario. Cambiando nuestra relación con la tecnología. Ahora el dilema es cual se ajusa mejora a nuestras necesidades, la gran pantalla de los formatos libro o la portabilidad de los de concha.

Libro o concha

Debemos recordar que lo que frenaba a muchos posibles compradores eran los problemas relacionados con el pliegue, los cuales dejan a medias el cerrar los dispositivos. Con la incorporación de nuevos materiales de cristal ultrafino, se ha conseguido que incluso la doblez sea prácticamente invisible tanto al tacto como a la vista. El debate entre los usuarios ha cambiado, dejando atrás la pregunta de si se romperá, por cuál es el formato que más encaja con nuestras necesidades. En las que nos debemos preguntar si debemos decantarnos por el formato libro y la productividad absoluta o la elegancia compacta del formato concha.

Google Pixel 10 Pro Fold | Google

Aunque no son el formato más presente en el mercado, son modelos como el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel 11 Pro Fold, los que lideran este apartado. En ambos encontramos la perfección de la fórmula oficina de bolsillo. Mientras que en Samsung se han centrado en su software multimedia, desde Google apuestan por la integración de la inteligencia artificial nativa, aprovechando la pantalla desplegada como ninguno de sus competidores. Por otro lado, encontramos el Motorola Razr 60, el cual nos ofrece portabilidad y estilo. Una elección segura para aquellos que no necesitan una pantalla gigante, recuperando el espacio en sus bolsillos sin renunciar a la potencia y todas las funcionalidades.

Mientras que en el caso del formato libro la premisa es la del más, es más. Una inversión bien amortizada, para los usuarios que necesitan editar video, consumo multimedia inmersivo o hacer uso de hojas de cálculo. Es como llevar una tableta de 8 pulgadas plegada. Aunque como contrapartida tenemos el grosor (cada vez menor) y el peso. Aunque es un precio muy bajo a pagar por las ventajas que nos ofrece.

En el formato concha, sus grandes ventajas son la de desconexión y la comodidad. Nos ofrece la oportunidad de terminar las tareas cerrando su bisagra. Ofreciendo una experiencia menos intrusiva. De manera que las pantallas solo están disponibles cuando las necesitemos. Es ahora cuando la tecnología se adapta a ti, y no al contrario, nosotros a la tecnología.

Una fragilidad que ha desaparecido, con bisagras que soportan miles de aperturas y con la clasificación IP con la que se garantiza la resistencia al agua estancada y al polvo; el miedo a la rotura se va poco a poco disipando entre los usuarios. Es por ello que nuestra decisión se encuentra en torno a nuestro entorno de vida, para lo que pretendemos recuperar la portabilidad y el táctil; el formato concha, es el máximo exponente de que todo cabe en la palma de la mano. Mientras que el formato libro es una alternativa a las tabletas y al portátil, lo que justifica con creces la inversión en estos dispositivos.