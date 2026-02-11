La primera beta de Android 17 está a la vuelta de la esquina, ¿cuándo la podrás probar?

Google acaba de lanzar la Beta 2.1 de Android 16 QPR3, y con ella parece que podremos dar muy pronto la bienvenida a la nueva versión del sistema operativo, en su fase Beta también. Como sabéis, en el mes de mayo suele celebrarse el Google I/O, la conferencia de desarrolladores de los de Mountain View, y ese suele ser el momento en el que se presenta oficialmente la nueva versión, en este caso será Android 17. Pues bien, Google acaba de anunciar que esa primera Beta podría ser una realidad dentro de muy poco.

Saldrá pronto, según Google

Los de Mountain View han anunciado oficialmente que la Beta 1 de Android 17 se va a liberar muy pronto, esas han sido sus palabras. Esta se basará en la versión QPR de Android 16, a partir de la cual irá creciendo con las nuevas funciones que se vayan añadiendo a la versión más reciente del sistema operativo. En el caso de que no hagamos nada y permanezcamos en la QPR, pasaremos automáticamente a recibir la versión Beta 1 de Android 17.

Dos Androides ociosos | Google

Por tanto, es de esperar que en cuestión de semanas, más cerca del mes de marzo, esta actualización llegue a todos aquellos que actualmente cuentan con esa versión QPR de Android 16, que ahora precisamente acaba de desplegar su versión 2.1. Esta última actualización es menor, y tiene un peso de 102 megas. De momento no se ha detallado cuáles son las mejoras que introduce esta actualización, pero todo apunta a que sean básicamente unas mejoras basadas en la estabilidad del teléfono. Y es que últimamente han existido algunos fallos importantes, relacionados con la pantalla de bloqueo, así como con la autonomía del teléfono, que se ha visto reducida en los últimos meses.

Una de las funciones rumoreadas que llegaban en esta versión apuntaba a un mejor algoritmo a la hora de elegir cuándo cambiar entre conectividad 5G o Wifi, algo que podría proporcionar hasta un 10% más de autonomía. Sea como fuere, lo importante es que estamos muy cerca de conocer una nueva versión de Android, que como es habitual, llegará primero a los Google Pixel. Lo normal es que si Android 16 ha estado disponible de los Google Pixel 6 en adelante, ahora esta nueva versión haga lo propio desde los Google Pixel 7 en adelante.

En el caso de que quieras salir de la versión Beta de Android 16 y no recibir Android 17, puedes hacer lo siguiente según Google:

Optar por no participar en el programa desde este enlace

O bien ignorar la actualización OTA de downgrade y esperar a que pronto salga la versión pública estable final de Android 16 QPR3(CP1A). El mensaje OTA que se mostrará con la palabra Degradar en la descripción.

Entonces podrás elegir no cancelar los datos siempre que no actualices a la OTA de downgrade. Lo normal es que no hacer nada, porque la realidad es que la Beta, aunque a veces pueda fallar, es perfectamente funcional y nos permite usar el teléfono en el día a día sin mayor contratiempo.

Al fin y al cabo quien se compra un Pixel, entre otras cosas, es porque quiere contar siempre con el último software y todas sus novedades.