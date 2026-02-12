Cuidado con las estafas amorosas: cómo detectarlas antes de perder dinero

Con la llegada del 14 de febrero, muchas personas recurren a aplicaciones de citas y redes sociales para encontrar pareja o, al menos, una conexión especial con la que celebrar San Valentín. Las formas de ligar han cambiado en los últimos años y cada vez más relaciones comienzan con un mensaje privado o un "match" en el móvil. Sin embargo, en este entorno digital donde el romance nace a golpe de notificación, también han crecido las estafas amorosas, que aprovechan la ilusión y la confianza para engañar a sus víctimas.

Los delincuentes suelen empezar la relación en aplicaciones de citas o redes sociales, mostrando fotos atractivas y compartiendo mensajes que parecen sinceros.

Mujer usando una app de citas | iStock

Una señal peligrosa es cuando piden mover la conversación fuera de la plataforma original, por ejemplo a WhatsApp o Telegram, donde no existen filtros de seguridad que protejan al usuario.

Después de ganar confianza, muchos estafadores piden dinero con excusas como emergencias, problemas financieros o inversiones en criptomonedas, o incluso animan a "invertir juntos" en plataformas falsas.

Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan tomarse las cosas con calma, no enviar dinero ni datos personales a alguien que no has conocido en persona y verificar los perfiles con herramientas como la búsqueda inversa de imágenes.