Viaja al pasado de Internet con esta divertida web

Una de las características de la época que nos ha tocado vivir es la fugacidad de lo que nos rodea, la información cambia fluye y cambia a una velocidad vertiginosa. Algo que sucede también en el entorno digital con sitios web que cierran, archivos que se corrompen e incluso parte de la cultura que desaparece. Por lo que sitios como Internet Archive, son tan necesarios.

Encuentra todo lo que buscas en Internet Archive

Una plataforma mucho más que una página web, se trata de una biblioteca digital, sin fines de lucro, cuya principal misión es la de evitar que tanto material educativo como contenido cultural se pierda en el tiempo. Al mismo tiempo que democratiza el conocimiento a través de un acceso universal a todo este. En su web podemos encontrar una amplia variedad de materiales, ordenados en categorías, donde hay algo más que documentos de textos. Para acceder a estos solo tenemos que ingresar en el portal para estar frente a una amplísima gama de recursos.

Así es Internet Archive | TecnoXplora

Libros y textos, d onde encontramos millones de volúmenes digitalizados.

onde encontramos millones de volúmenes digitalizados. Películas y videos, desde archivos de noticias hasta cine clásico.

desde archivos de noticias hasta cine clásico. Archivos de audio , colecciones completas de audio, libros, música, grabaciones y conciertos en vivo.

, colecciones completas de audio, libros, música, grabaciones y conciertos en vivo. Así como Software, entre los que encontramos juegos retro e incluso programas informáticos antiguos.

Un material al que tenemos acceso de una forma totalmente gratuita, lo que lo convierte en un recurso de valor incalculable no solo para curiosos, también para estudiantes e investigadores. Su uso es de lo más fácil e intuitivo, ya que su aspecto es similar al del buscador de Google con una barra de búsqueda central, donde seguiremos los siguientes pasos.

Comenzamos por la búsqueda introduciendo el tema de interés, el autor o el título de lo que necesitemos en cada momento. Los resultados se filtran automáticamente por tipo de medio por categorías como textos, videos, audios, software, etc, lo cual es de gran ayuda a la hora de localizar exactamente lo que buscamos

El contenido puede ser consultado directamente desde el navegador a través de una interfaz que simula el paso de las páginas. Aunque también tenemos la opción de descargarlos para leerlos offline en diferentes formatos como PDF, TXT o EPUB. Al igual que sucede con el material audiovisual el cual podemos reproducirlo en un solo clic sin necesidad de registros previos ni pagos.

Por lo que más destaca esta herramienta, es por su capacidad de convertirse en una auténtica máquina del tiempo gracias a su función de Wayback Machine. Esta permite al usuario viajar al pasado, y ver cómo eran algunas páginas web de hace 10, 15 o incluso 20 años. La cual la convierte en una herramienta para preservar la historia de internet. Ya que es capaz de recuperar información de sitios que incluso ya no existen o ver cómo evoluciona el diseño de páginas web a lo largo de los años.

Una web imprescindible no solo para almacenar datos, sino que ayuda a guardar la memoria colectiva de la civilización digital lo cual le otorga un gran valor intangible. Dando la oportunidad de investigar el pasado y entender la historia reciente. Convirtiendo la cultura compartida en un patrimonio de todos.