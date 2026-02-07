¿60hz, 90hz o 120hz? Así puedes personalizar la pantalla de tu móvil Oppo

Las pantallas de nuestros móviles se mueven con mayor suavidad, esto es, gracias a tasas de refresco cada vez más altas. Con la llegada de tasas de refresco que van desde los 90 Hz, pasando por los 120 Hz y que incluso pueden llegar a alcanzar los 140 Hz navegar por los menús es una experiencia mucho más fluida, pero esto tiene un precio, que se traduce en un mayor consumo de energía. A continuación, te contamos cómo tomar el control de la fluidez de tu pantalla, ajustando este a la necesidad de cada aplicación.

Elige la tasa de refresco ideal para cada aplicación

Ni la exigencia de las aplicaciones y del usuario no siempre es la misma y aunque nuestros móviles de forma automatizada hacen una gestión automática de la configuración para optimizar el uso de la energía. Esta puede que no se ajuste a nuestros gustos y necesidades. Gracias a este ajuste que nos ofrece Color OS tenemos la opción de elegir la frecuencia de actualización que queremos para cada una de las apps instaladas. Una opción que no ofrecen la mayoría de fabricantes, y que permite fijar los hercios a los que queremos que funcionen cada una de las aplicaciones. Para realizar estos cambios, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

ajustando el refresco de pantalla en las diferentes aplicaciones | TecnoXplora

Entra en los ajustes de tu Oppo y busca “pantalla y brillo”

Una vez localizado, selecciona “frecuencia de actualización de pantalla”.

Entre las opciones disponibles, asegúrate de tener selecciona la opción “alta” esto permite llegar hasta los 120Hz.

esto permite llegar hasta los 120Hz. Justo debajo de este apartado encontramos “frecuencia de actualización específica de las aplicaciones”

Desde este apartado, tenemos la opción de elegir cada una de las apps y cambiar la frecuencia de actualización a través de un menú flotante en el que se despliegan las diferentes opciones que van desde los 60 Hz, 90 Hz y 120 Hz. Dependiendo del tipo de app esta es la configuración más óptima:

Dependiendo del tipo de app esta es la configuración más óptima: 60 Hz, aplicaciones como YouTube, Google Maps o lectores de ebook. Así como las apps de video que no superan los 60Fps.

aplicaciones como YouTube, Google Maps o lectores de ebook. Así como las apps de video que no superan los 60Fps. 90 Hz, para redes sociales o navegadores Web.

para redes sociales o navegadores Web. 120 Hz, para juegos e interfaz del sistema.

Realizar este ajuste, permite un uso estratégico de la energía, ahorrando energía en app de contenido estático o movimientos lento, forzar su uso a 60 Hz nos ofrecerá horas extra de utilización. Encontrar equilibrio eligiendo la configuración a 60 Hz nos ofrece una mayor fluidez que los 60 Hz, pero sin agotar las baterías tan rápido como sucede con los 120 Hz. Esta última es indispensable para los amantes de los videojuegos o los que necesitan una interfaz fluida en sus dispositivos móviles. Un pequeño ajuste que permite que nuestro móvil se comporte como necesitamos que lo haga en cada momento. Aumentando la eficiencia energética y haciendo un empleo más inteligente de la misma, consiguiendo una optimización de los recursos de una forma rápida y sencilla.