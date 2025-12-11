Así puedes sacar el máximo rendimiento de la memoria RAM de tus dispositivos Android

Tanto la capacidad de almacenamiento como la memoria RAM es cada vez mayor en los teléfonos móviles modernos. Aunque nos parezca suficiente, si no tenemos cuidado, esta puede llegar a ser insuficiente y hacer que nuestros dispositivos se ralentice.

No desperdicies la memoria RAM

Son muchas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos, las cuales consumen recursos de este, principalmente espacio de almacenamiento y memoria RAM al ejecutarse en segundo plano. Y sobre todo si usamos sus widgets, estos se están actualizando constantemente. Si quieres evitar que tu móvil vaya lento, puedes llevar a cabo estas acciones, con las que mejorar el rendimiento.

Aplicaciones en segundo plano | TecnoXplora

Una de las funcionalidades que consumen más recursos son las aplicaciones en segundo plano. Estás, aunque no están abiertas, están constantemente buscando actualizaciones haciendo uso de la memoria RAM del dispositivo. Cuando varias de estas apps están en funcionamiento, pueden llegar a afectar al rendimiento de este e ir mucho más lento. Es por ello, que debemos revisar el uso de estas. Una forma de optimizar los recursos es limitar el uso de batería y datos móviles, así evitamos que se ejecuten de forma innecesaria.

Un claro ejemplo de este tipo de aplicaciones son el correo electrónico y las apps de mensajería, por lo que dependiendo de nuestro teléfono debemos acceder a los ajustes de la batería donde podemos “limitar el uso en segundo plano”. Para localizar el ajuste de una forma mucho más rápida, podemos usar la barra de búsqueda.

Otra forma de ahorrar RAM y evitar este problema es inhabilitando o desinstalando la app que ya no usamos. Cada una de estas apps, consume recursos, aunque no sea mucho, pero si sumamos todas al final el resultado si resulta relevante. Es importante revisar el tiempo de uso de las apps en segundo plano y ver la frecuencia con las que las usamos. Una vez tenemos claro cuáles son estas apps, solo tenemos que decidir si la desinstalamos o si no podemos hacerlas, porque sean app preinstalado o del sistema, podemos ver la opción de inhabilitarlas.

Como hemos comentado, los widgets también son los culpables de esta situación. Aunque son útiles, ya que nos permiten acceder a las funcionalidades de las aplicaciones sin abrirlas. También tienen su inconveniente y es que si tenemos demasiados pueden llegar a afectar en el rendimiento del teléfono. Para ello debemos analizar el uso de cada uno de ellos y la cantidad de RAM que consumen en el proceso y eliminar aquellos que menos usemos y que más consumen.

Al mismo tiempo que eliminar la caché también puede ayudar a liberar memoria. En esta se guarda información antigua o archivos temporales que podemos desechar sin problema y que consume memoria de forma innecesaria.