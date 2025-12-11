Android estrena una función esencial para llamadas de emergencia

Mientras el despliegue de Android 16 sigue llegando poco a poco a más smartphones, Google sigue trabajando en la siguiente versión, que llegará probablemente el próximo verano al mercado, Android 17. Este nuevo sistema operativo añadirá interesantes novedades al conjunto, no solo para hacerlo más atractivo, sino también para que sea más práctico en esos casos donde en realidad hace falta tirar de un teléfono y de toda su tecnología, como es en las situaciones de emergencia.

Vídeo en directo en casos de emergencia

Google ha anunciado oficialmente Emergency Live Video en Android, una nueva funcionalidad del sistema operativo que va a permitir mejorar la interacción de los servicios de emergencia con las personas que necesitan ayuda en cada momento. La función básicamente permite compartir vídeo a los servicios de emergencia desde nuestro teléfono en el caso de estar en una de estas llamadas, y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad.

La nueva función, en acción | Google

Esta nueva función permitirá a los servicios de emergencia, que contacten con nosotros desde una llamada inicial de teléfono, acceder directamente a la emisión en directo de vídeo desde nuestro smartphone. Para ello, los usuarios podremos solicitar desde el propio teléfono el comienzo de un streaming y con dar un solo toque. Al hacerlo, comenzará directamente un vídeo en directo con los servicios de emergencia.

Esto les ayudará a evaluar mejor la situación, y, por tanto, mejorará su conocimiento de ella en todo momento, y obviamente, a brindar así un mejor servicio de asistencia a las personas afectadas en el evento. De esta forma se nos ocurren situaciones donde esta función puede realmente salvar vidas. Como a la hora de guiarnos para hacer una RCP mientras llega la ayuda, o a hacer primeras evaluaciones que permitan a los servicios de emergencia recomendarnos ciertas tareas que puedan minimizar riesgos mientras llegan los servicios de emergencia.

Este proceso se desarrollará completamente cifrado, por lo que el vídeo solo podrá ser visualizado por el personal de emergencias que esté involucrado en ese momento en la llamada. Si bien esperamos que Android 17 ya cuente con ella por defecto, esta función Emergency Live Video en Android ya está llegando a varias regiones y países, aunque España no es ninguna de ellas.

Concretamente, ya se está implementando en Estados Unidos, así como en Alemania y México. Los requisitos para utilizarla son bastante flexibles, porque solo hará falta contar con Android 8 o posterior. Es de esperar que llegue más adelante a España, y es que entendemos que cuando se trata de funciones que afectan a instituciones como los servicios de emergencia y de salud en general, es necesaria una coordinación previa entre Google y las autoridades de cada país, por lo que dependiendo de lo flexible que sean las administraciones en cada país, lo más normal es que esto se adelante más o menos.