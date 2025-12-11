Accede al ecualizador oculto de tu Echo Dot Max para un sonido perfecto

Los altavoces inteligentes de Amazon, sobre todo los Echo Dot Max se han posicionado en nuestros hogares como una excelente opción con solo como asistente virtual, también como sistema de sonido. Esto es gracias a las mejoras de sonido con las que cuentan con respecto a sus predecesores. Aunque para algunos usuarios esto reside en su capacidad para personalizar el sonido más allá de los ajustes preestablecidos gracias a un ecualizador oculto, te contamos cómo.

Consigue el sonido perfecto

A través del asistente de voz y sus comandos, podemos pedir a Alexa que ajuste no solo el volumen de nuestro Echo Dot Max, sino que también podemos hacer lo propio con los graves pidiendo a “Alexa, sube o baja el bajo” de manera que cambia la percepción del sonido. Aunque para los usuarios más exigentes y buscan el mejor sonido, puede que este ajuste poco refinado no sea suficiente.

Calibrando el sonido con el ecualizador en la app de Alexa | TecnoXplora

Una de las características por las que destaca este dispositivo es por su diseño, el cual ofrece unos agudos claros y unos graves profundos, adaptándose a todos los géneros musicales y ofreciendo una mayor calidad de sonido. Algo que solo conseguimos si este está correctamente calibrado. Algo que es posible solo a través de la app de Alexa, donde encontramos un ecualizador oculto, que nos permite realizar estos ajustes de una forma fácil y precisa.

Una opción que la mayoría de los usuarios desconocen, al que se accede fácilmente de la app de Alexa.

En la pestaña " dispositivos" busca y selecciona el Echo Dot Max

busca y selecciona el Accede a la configuración del dispositivo, para ello pulsa sobre el icono de la rueda dentada de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. En el listado con las diferentes opciones, selecciona la opción “ sonido ”.

”. Donde encontramos la opción “ ecualizador ”

” Pulsa sobre esta para acceder a los ajustes de los tonos graves, medios y agudos.

Desliza cada uno de los manejadores hasta encontrar el sonido que buscas.

Llevar a cabo la calibración del sonido es una tarea muy personal, en la que entran no solo los gustos del usuario, sino que estos deben ajustarse dependiendo del ambiente acústico de la habitación y del tipo de música que te guste escuchar. Los diferentes sensores como el espacial nos ayudarán a encontrar el mejor sonido que nos puede ofrecer. Esto convierte al Echo Dot en un sistema de audio personalizable.

Además de calibrar el dispositivo, es importante colocarlo en el lugar adecuado para conseguir el mejor sonido posible. Para esto contamos con la ayuda de la detección de entorno de Echo Max, o adaptación del sonido, la cual analiza el entorno y optimiza la salida de audio, basándose en las características acústicas específicas del lugar en el que se encuentre colocado. Para la cual hace uso de los micrófonos integrados en el dispositivo y que son usados para escuchar el sonido que el propio altavoz emite.