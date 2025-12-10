¿Problemas para pagar con Google Wallet en tu móvil? Puedes usar esta alternativa

Una de las ventajas de estar suscrito al programa beta de Android es la de disfrutar de las novedades antes que nadie. Aunque también tiene sus aspectos negativos. Al tratarse de una versión en pruebas nos encontramos que algunas aplicaciones no funcionan de forma correcta. Es lo que sucede con la última beta de Android 16, en la que algunos usuarios se están encontrando con problemas con Google Wallet, te contamos de qué se trata y cómo resolverlo.

Una alternativa si no puedes pagar con Google Wallet

Los usuarios de la Beta de Android 16 se están encontrando con algún que otro problema con la nueva versión del sistema operativo desarrollado por Google. Unos inconvenientes que afectan en mayor o menor medida a los dispositivos y diferente relevancia. Desde pequeños desajustes en la posición del teclado en aplicaciones de mensajería, hasta alguno que otro más serio que impide realizar el pago a través de Google Wallet.

Problemas al pagar con Google Wallet | TecnoXplora

Un problema que tiene su origen en la falta de certificación de seguridad de Google Play Project, una alerta que nos salta cuando accedemos a nuestros medios de pago a través de la app de Google y que nos impide realizar las transacciones. Aunque tiene varias soluciones que van desde esperar a que se resuelve el problema en una nueva actualización, abandona la versión beta o en un caso extremos restaura tu dispositivo a los valores de fábrica.

Si prefieres esperar a que se resuelvan los problemas con una nueva actualización o con la llegada de la versión estable, aún tienes una alternativa para seguir pagando con la ayuda de Google Wallet y tus dispositivos. Aunque muchos usuarios prefieren realizar sus pagos con la ayuda del NFC del móvil por comodidad, podremos seguir realizando las transacciones con la ayuda de nuestros relojes inteligentes.

Algunos modelos de Smartwatch también son compatibles con la app de Google y esta funcionalidad, aunque para la sincronización y el acceso a datos móviles, se valen del teléfono móvil, esto no impide que podamos seguir usándolos como métodos de pago. Esto se debe a que en el propio reloj instalamos una copia de la aplicación independiente en parte de la aplicación móvil. Ya que una vez que configuramos las tarjetas de crédito y otras opciones, estás, se sincronizan en también en el reloj, pero a la hora de realizar los pagos son independientes y nuestro reloj no pierde la certificación al instalar la versión beta en el teléfono.

Una fácil solución que nos permite continuar pagando con nuestros dispositivos móviles sin problemas en cualquier establecimiento que disponga de un TPV. Una alternativa real mientras que esperamos a que Google solucione este inconveniente con el que se han topado recientemente los usuarios de la versión Beta de Android 16, pero que han sufrido con anterioridad en otras ocasiones los usuarios del programa de desarrollo.

Por lo que antes de unirte a los programas de desarrollo tienes que tener en cuenta que es probable que te encuentres con este tipo de problemas.