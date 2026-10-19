Ya puedes reservar el Tesla Roadster en España, ¿qué acrobacias puede hacer?

No cabe duda de que ha sido uno de los grandes eventos del año, la presentación del nuevo Tesla Roadster, una nueva generación del deportivo de la marca que una vez más no ha pasado desapercibido para nadie. Si la anterior generación destacó por llegar al espacio y no volver de él, no sabemos dónde se encontrará ahora mismo; en esta nueva ocasión, la firma de Elon Musk ha dejado al mundo con la boca abierta al cumplir un viejo sueño de infancia de muchos. Y es que su coche por fin puede volar y hacer acrobacias, como un dron de 250 gramos o una divertida ave, con la diferencia de que este vehículo pesa cientos de kilos.

¿Por cuánto podemos reservarlo?

Pues bien, la versión Performance, con espacio para dos personas, sistema de aerodinámica activa y sistema de succión multimodo, puede reservarse pagando hoy 5.000 euros y 45.000 euros en diez días. La versión Thrust, con espacio para dos personas y con propulsores de aceleración adicionales, se puede reservar hoy por 5.000 euros y pagando 245.000 euros en diez días. Por último, la versión que vuela, Rocket, solo está disponible con invitación.

¿Qué puede hacer el nuevo Tesla Roadster?

No cabe duda de que este coche ha nacido con un aura única, porque consigue hacer algo que hasta ahora era auténtica ciencia ficción. Hablamos de la versión más avanzada de este modelo, el Rocket. Y es capaz de moverse por superficies que están completamente invertidas, boca abajo. Todo gracias a un sistema de ventiladores y succión multimodus situado bajo el chasis, combinado con un faldón sellado. Lo que permite al coche generar una fuerza de sustentación negativa masiva, hasta el doble de la fuerza de gravedad, que le lleva a circular de forma invertida en rampas y túneles especiales.

También puede hacer pequeños saltos y vuelos cortos gracias al uso de propulsores de gas frío. Estos se encuentran situados alrededor de la carrocería, elevándose de manera breve sobre el asfalto, y realizando maniobras y acrobacias aéreas de corta duración en el aire. Incluso cabe la posibilidad de controlar el vehículo mientras se encuentra en el aire. También puede hacer acrobacias direccionales en el aire.

Esto lo consigue gracias a los 10 propulsores distribuidos estratégicamente que permiten realizar microajustes y movimientos de rotación, giros sobre su propio eje y control direccional, por ejemplo, hacia adelante, hacia arriba y giros laterales, mientras el vehículo se encuentra suspendido en el aire. Y por supuesto, proporciona una aceleración extrema y disfrutar de un mayor apoyo en curvas.

Porque, aunque no se consideren acrobacias puras en plan espectáculo, los propulsores traseros y la aerodinámica activa ayudan a lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo y a mantener una estabilidad sin precedentes en curvas extremas. Esto convierte al futuro Tesla Roadster en un coche similar a esos que controlamos en los videojuegos, como Asphalt, haciendo acrobacias que hasta ahora parecían imposibles, integrando tecnología de aterrizaje de los cohetes SpaceX.

Eso sí, no esperes que estas funciones sean legales y veamos coches voladores por las calles. Ya que especialmente el vuelo y los giros aéreos de la versión Rocket están concebidos principalmente para circuito o demostraciones bajo invitación, ya que gran parte de estas configuraciones extremas, como es lógico, no están homologadas para su uso en vías públicas abiertas.

¿Cuándo se pondrá a la venta?

Oficialmente, se espera que pueda estar a la venta y con las primeras unidades entregadas a finales de 2027 o comienzos de 2028. Pero seamos francos, el último Tesla Roadster presentado con esta pompa, aquel que prometía llegar a 100km/h en 1,9 segundos, nunca llegó a ponerse a la venta. Así que nos podemos permitir ser un poco escépticos.