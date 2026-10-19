Llega el cambio de hora: cuándo es y hay que adelantar o atrasar los relojes

El famoso cambio de hora para adentrarnos en el horario de invierno está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay a quienes todavía no les queda claro y se preguntan si esta vez toca adelantar o atrasar los relojes. Te contamos los detalles.

El cambio tendrá lugar durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. En la España peninsular y Baleares, cuando el reloj marque las 03:00 horas, volverán a ser las 02:00. En Canarias, el ajuste se hará una hora antes: a las 02:00 serán las 01:00.

Esto significa que dormiremos una hora más. Al retrasarse los relojes 60 minutos, la noche del cambio tendrá una hora adicional. Por ejemplo, si te acuestas a las 00:00 y te levantas a las 08:00, habrán pasado nueve horas en el reloj. Pero en realidad ha llegado el día de recuperar esa hora que "nos quitaron" con el cambio de hora de marzo.

¿Hay que cambiar todos los relojes?

Los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente. Sin embargo, conviene comprobar los relojes analógicos, los electrodomésticos y otros aparatos que no se ajustan por sí solos.

El objetivo de este cambio es pasar al horario de invierno, con más luz por la mañana y menos horas de luz por la tarde. Aunque se sigue aplicando en España, la posibilidad de eliminar los cambios estacionales continúa pendiente de una decisión común en la Unión Europea.