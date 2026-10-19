Día Mundial contra el Cáncer de Mama: tipos de tumores y cómo se elige el tratamiento

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este día recuerda la importancia de la prevención, la investigación y el diagnóstico. Como no todos los tumores mamarios son iguales, identificar el tipo de cáncer es esencial para elegir el tratamiento más adecuado.

Tal y como explica Mayo Clinic, el cáncer de mama puede originarse en los conductos mamarios, que transportan la leche hacia el pezón, o en los lobulillos, encargados de producirla. De ahí surgen los carcinomas ductales y lobulillares, que pueden ser invasivos o permanecer confinados en su lugar de origen, como sucede en el carcinoma ductal in situ.

Los expertos también estudian el aspecto de las células al microscopio para establecer el grado del tumor. En general, los tumores de grado 1 presentan células más parecidas a las sanas y suelen crecer más lentamente, mientras que los de grado 3 tienen células más anormales y tienden a crecer y diseminarse con mayor rapidez.

Una de las pruebas fundamentales consiste en determinar si las células tumorales tienen receptores para los estrógenos y la progesterona. Cuando están presentes, las hormonas pueden favorecer el crecimiento del tumor, por lo que la terapia endocrina puede ayudar a bloquear estas señales. Si los receptores no están presentes, este tratamiento no suele ser eficaz.

También se analiza la proteína HER2, relacionada con el crecimiento celular. Los tumores HER2 positivos producen cantidades elevadas de esta proteína y pueden beneficiarse de tratamientos dirigidos específicamente contra ella, que han mejorado notablemente su pronóstico.

Dentro de los tumores clasificados como HER2 negativos, algunos presentan niveles bajos de esta proteína. En determinadas situaciones, estos cánceres pueden responder a tratamientos dirigidos específicos, dependiendo de la fase de la enfermedad y de las características de la paciente.

Cáncer de mama triple negativo

El cáncer de mama triple negativo se caracteriza por no presentar receptores de estrógeno ni de progesterona y no cumplir los criterios para ser HER2 positivo. Por ello, no responde a las terapias hormonales ni a los tratamientos dirigidos contra HER2 utilizados en los tumores positivos.

Sin embargo, existen otras opciones, como la quimioterapia y, en determinados casos, la inmunoterapia o algunos tratamientos dirigidos. La elección depende de las características del tumor y de la situación clínica.

Conocer el tipo de cáncer de mama es fundamental, pero no es el único factor que determina el tratamiento. Los especialistas también valoran el estadio de la enfermedad, su posible extensión a los ganglios u otros órganos, el riesgo de recaída y el estado general de la paciente. El objetivo es reunir toda esta información para diseñar una estrategia individualizada.