Este es el nuevo prefijo que identifica las llamadas comerciales

Desde el pasado sábado, el prefijo 400 aparece en numerosas llamadas telefónicas en la pantalla de nuestros smartphones. Y es una buena noticia, ya que este nuevo prefijo nos avisará de que estamos ante una llamada de naturaleza comercial, por lo que al descolgar podemos esperar que detrás haya alguien que nos quiera vender algo de una manera u otra. Ahí dependerá de nuestra decisión, descolgar o no, respecto de las ganas que tengamos de recibir información de este tipo.

Nuevo prefijo 400

Esta medida entró en vigor el pasado 17 de octubre, con el objetivo de combatir el acoso telefónico y ofrecer una mayor transparencia a los usuarios a la hora de recibir llamadas en sus teléfonos, ya sean móviles o fijos, ya que esta nueva numeración aparecerá en todos los dispositivos que cuenten con identificación de llamada, que hoy en día son la gran mayoría.

Este prefijo se ha diseñado para que las llamadas que lo muestran sean unidireccionales, en este caso solo de salida, por lo que solo recibiremos llamadas comerciales a través de él, pero no tendremos la opción de devolver esa llamada. Esto permite evitar de manera más sencilla las estafas y fraudes relacionados con las rellamadas a números de tarificación especial.

Este número tiene un uso restringido, completamente limitado a las llamadas comerciales, por lo que no se puede usar para otros servicios de esas empresas, como por ejemplo atención al cliente, el soporte técnico, reclamaciones, o gestión de incidencias. De esta manera, la identificación de la llamada es extremadamente sencilla para los usuarios, y no hay lugar a interpretaciones.

Además, hay algo importante, porque los usuarios vamos a poder solicitar a nuestro operador que deshabilite las llamadas comerciales, de tal forma que todas aquellas que comiencen por este prefijo 400 no llegarán tan siquiera a sonar en nuestro teléfono, y nos olvidaremos completamente de ellas.

¿Una medida eficiente?

Sí, pero con matices. Porque, como suele ocurrir con este tipo de medidas, siempre hay quien manipula y lleva al extremo las leyes y los vacíos legislativos para poder seguir acosando a los usuarios. En este caso se espera que se reduzca mucho el spam asociado a estas llamadas, y el acoso a los usuarios. Pero no será el 100%, ya que seguiremos siendo objetivo de otro tipo de ataques y organizaciones.

Porque las estafas internacionales, las redes de marcación fraudulenta fuera de la jurisdicción española o los locutores automáticos malintencionados seguirán intentando burlar los filtros utilizando numeraciones falsas o extranjeras de tal forma que tendremos que seguir muy atentos al tipo de llamadas que recibimos en nuestros teléfonos.

En el caso de que, tras esta nueva medida, sigas recibiendo llamadas comerciales que no utilicen este prefijo 400, podrás denunciarlo directamente ante la CNMC o la OAUT, que es la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.