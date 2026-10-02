Qué es el COVID XFG, la variante que podría estar detrás del aumento de casos en España

España ha entrado en fase epidémica de infecciones respiratorias agudas después de que la tasa de casos alcanzara los 476,7 por cada 100.000 habitantes entre el 21 y el 27 de septiembre. Detrás de este repunte destaca el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, y en concreto el linaje XFG, que ya es el predominante en España.

¿Qué es el COVID XFG?

XFG es una variante del SARS-CoV-2 que ha ido apareciendo a medida que el coronavirus acumula nuevas mutaciones. Los datos de vigilancia genética indican que actualmente representa alrededor del 55% de los casos en España y que su expansión coincide con el aumento de la circulación del virus. Sin embargo, los datos disponibles no permiten afirmar que XFG sea por sí solo la causa del repunte.

El Ministerio de Sanidad ya había señalado a XFG como la variante detectada en mayor proporción entre los casos de Atención Primaria durante la temporada y, para 2026-2027, se han actualizado las vacunas frente a la COVID-19 para incluir esta variante.

El aumento de casos de COVID-19 ha hecho que el conjunto de las infecciones respiratorias agudas supere el umbral epidémico. En las muestras analizadas de personas con síntomas respiratorios, el 27,2% dio positivo en SARS-CoV-2, frente al 4,1% de gripe y el 0,2% de VRS.

En concreto, los síntomas de esta variante siguen siendo los habituales de la COVID-19: mocos, congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, cansancio y malestar general, aunque pueden variar de una persona a otra.